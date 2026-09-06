Sheinbaum: con Estados Unidos “cooperación siempre, subordinación nunca”

Claudia Sheinbaum Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “México busca mantener una buena relación con Estados Unidos "cooperación siempre, subordinación nunca"

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que su gobierno aspira a mantener una buena relación de cooperación con la administración del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y enfatizó que cooperación siempre, subordinación nunca.

Desde la entidad neolonesa, la mandataria federal resaltó el hecho de encontrarse en una entidad fronteriza “aquí estamos en la frontera. En un país que tiene frontera con Estados Unidos, es muy importante recordar que ha habido momentos muy especiales en la relación entre México y Estados Unidos.

“Y también en el primer periodo del presidente (Donald) Trump hubo una muy buena relación con el (ex) presidente Andrés Manuel López Obrador y es a lo que aspiramos, a una buena relación con nuestro vecino del Norte...Eso sí: cooperación siempre, subordinación nunca.

Esa, dijo, es la esencia de los y las mexicanos y lo recordamos siempre “pero particularmente ahora que es el mes de la patria”.

En el marco de la gira que la mandataria realizará con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y por lo cual llevará a cabo la gira “Honestidad y resultados”, por todo el país, pero en la que no estuvo acompañada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la presidenta Sheinbaum Pardo recordó que el pueblo de México, sus héroes y heroínas siempre han luchado por la libertad soberanía e independencia, y eso dijo, nunca se debe olvidar, porque México se relaciona con todas las naciones del mundo “pero siempre defendemos algo: México es un país soberano libre e independiente y así queremos seguir”.

Después de hacer un repaso por la historia de México, la mandataria federal subrayó que la epopeya del pueblo mexicano ha luchado siempre por la libertad, por la independencia, por la soberanía por la justicia social y por la democracia: “y esas cinco esencias son las que defendemos en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y son las que defiende el pueblo... Tenemos tanto apoyo popular, porque nuestra visión se basa en la historia de nuestros héroes y heroínas”.

También se refirió a los gobiernos de los últimos 36 años, que ha denominado como el periodo neoliberal, en el que se dejó de lado una mayor igualdad, y hubo un mayor empobrecimiento, desigualdad y falta de democracia, “no hubo independencia, porque el modelo económico vino de fuera y se impuso en contra de la Constitución de 1917. No hubo soberanía porque no se respetó la voluntad del pueblo. No hubo democracia, porque al menos ese periodo tuvo dos fraudes electorales: el de 1988 y el de 2006, que López Obrador debería de haber sido presidente en el 2006”.

Rendición de Cuentas

La Presidenta Sheinbaum Pardo resaltó avances importantes como el incremento al salario mínimo, el cual pasó de 2,800 pesos mensuales en 2018, a más de 9,500 este año, “con un aumento del 154 por ciento en términos reales”.

Los Programas Sociales benefician a 1.5 millones de habitantes de Nuevo León, entre ellos 583,000 adultos mayores, 49,415 personas con discapacidad, 6,428 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y más de 141,421 estudiantes de educación media superior de escuelas públicas reciben una beca, Producción para el Bienestar atiende a 11,495 pequeños productores del campo, se beneficia a 9,723 personas quienes reciben fertilizantes.

“Casi 80,000 familias de escasos recursos reciben Leche para el Bienestar y 845 escuelas se han recibido apoyos para mantenimiento, así como 80 preparatoria recibieron recursos del Programa la Escuela es Nuestra”, dijo.

Recordó además que de 2024 a la fecha ha disminuido el homicidio doloso gracias a un trabajo permanente del gabinete de seguridad, y ante el crecimiento poblacional en la entidad, se construyen cerca de 79,800 viviendas para trabajadores de escasos recursos con un avance del 14%

En materia de vivienda, créditos que se habían vuelto impagables, se puso en marcha un programa de reestructuración y condonación de deudas, en un acto de justicia para todos aquellos que ya habían pagado su vivienda, con lo que hoy “616,000 neoloneses se vieron beneficiados con la reestructuración de sus créditos”.