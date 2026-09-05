Andrés Mijes protesta contra Agua y Drenaje de Monterrey

Andrés Mijes encabezó una protesta frente a las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey para exigir soluciones ante los problemas de abasto de agua potable y las fugas de aguas negras que, de acuerdo con vecinos, afectan a diferentes comunidades de Nuevo León.

El también aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación y Soberanía Nacional en Nuevo León acudió a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en la calle Matamoros, en la colonia Obispado, acompañado por habitantes que señalaron afectaciones relacionadas con el servicio de agua y el sistema de drenaje.

Durante la protesta, Mijes y los vecinos colocaron de manera simbólica un objeto al que llamaron “Monumento a la Ineficiencia y la Corrupción”, con el objetivo de llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan algunas colonias del estado.Mijes cuestionó el funcionamiento de Agua y Drenaje de Monterrey y pidió respuestas al gobernador de Nuevo León, Samuel García. El político señaló que las autoridades estatales deben atender directamente las necesidades de los ciudadanos y no limitarse a informar sobre sus acciones a través de redes sociales.

Uno de los principales reclamos durante la manifestación estuvo relacionado con las fugas de aguas negras. Mijes afirmó que este problema va más allá de una molestia para los vecinos, debido a que puede representar un riesgo para la salud de las personas que viven cerca de las zonas afectadas. Los habitantes que acompañaron la protesta también demandaron que se dé mantenimiento a las redes de drenaje y que se atiendan los problemas que han provocado la presencia de aguas residuales en diferentes puntos.

Además, Mijes cuestionó el manejo de los recursos públicos relacionados con el llamado Impuesto Verde. Durante su intervención, pidió aclarar el destino de alrededor de 4 mil millones de pesos relacionados con este concepto y preguntó por qué existen dificultades para resolver problemas básicos del sistema de agua y drenaje. El político también criticó las condiciones que enfrenta la infraestructura hidráulica de Nuevo León y sostuvo que los problemas de fugas y drenaje requieren acciones concretas por parte de las autoridades.

La protesta ocurre después de que Mijes ya había realizado recorridos por diferentes zonas del área metropolitana de Monterrey para conocer las condiciones en las que viven algunos habitantes. En junio pasado, también denunció problemas relacionados con aguas negras, malos olores y deterioro de la infraestructura de drenaje en distintas colonias. El tema del agua ha sido uno de los principales asuntos de preocupación en Nuevo León durante los últimos años. La entidad enfrentó una fuerte crisis hídrica en 2022, cuando diferentes municipios de la zona metropolitana tuvieron problemas de abastecimiento y se implementaron medidas para distribuir el agua entre la población.

Ante esta situación, el mantenimiento de las redes, la atención de fugas y el correcto funcionamiento de los sistemas de distribución y drenaje se mantienen como temas importantes para los habitantes. Con la protesta frente a Agua y Drenaje de Monterrey, Andrés Mijes buscó colocar nuevamente el tema del servicio de agua y el estado de las redes de drenaje en la discusión pública.

La manifestación también representa una crítica directa al gobierno estatal y una exigencia para que se atiendan las necesidades de las colonias que enfrentan problemas con el suministro de agua potable y las aguas residuales. Hasta el momento, el reclamo de Mijes se concentra en pedir respuestas y acciones para mejorar los servicios de agua y drenaje, así como mayor claridad sobre los recursos destinados a atender estas necesidades.