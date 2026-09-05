Milena Quiroga visita comunidades de Los Cabos durante gira por Baja California Sur

Milena Quiroga Romero realizó una gira por la zona norte de Los Cabos, donde visitó las comunidades de Miraflores y Santiago para convivir con habitantes y conocer de cerca las necesidades de las familias de esta región de Baja California Sur.

Durante su recorrido, la aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur sostuvo encuentros con habitantes de las comunidades, quienes expresaron su respaldo y disposición para continuar trabajando en acciones relacionadas con la transformación del estado. La visita se desarrolló en un ambiente de convivencia con las familias, quienes recibieron a Quiroga Romero y participaron en los encuentros realizados durante su recorrido por la zona rural de Los Cabos.

Uno de los puntos destacados durante la gira fue la importancia de mantener una comunicación directa con las comunidades. La presencia de la aspirante permitió escuchar las inquietudes de los habitantes y conocer de manera cercana las condiciones que existen en estas localidades. Miraflores y Santiago forman parte de las comunidades de la zona norte de Los Cabos, donde las actividades productivas y la vida de sus habitantes tienen características diferentes a las de las zonas turísticas más conocidas del municipio.

Durante los encuentros, también se destacó la necesidad de que las comunidades rurales sean tomadas en cuenta dentro de los proyectos de desarrollo de Baja California Sur. La intención es que el crecimiento del estado pueda incluir a las localidades que se encuentran alejadas de los principales centros turísticos. La gira de Milena Quiroga se suma a los recorridos que ha realizado durante los últimos días por diferentes comunidades de Los Cabos. En días anteriores también ha hablado sobre la importancia de mantener integradas a las zonas rurales en el proceso de transformación de Baja California Sur.

La aspirante ha señalado que las comunidades deben contar con atención y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, además de participar en los proyectos que se desarrollen en el estado. Durante su visita a Miraflores y Santiago, el diálogo con las familias fue uno de los principales elementos de la jornada. Las reuniones permitieron intercambiar opiniones y conocer las preocupaciones de los habitantes de estas comunidades. El recorrido también forma parte de una serie de actividades políticas que se realizan en Baja California Sur rumbo a la definición de quien coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad.

En este contexto, Quiroga Romero ha mantenido reuniones con diferentes sectores de la población y ha recorrido comunidades para presentar sus propuestas y escuchar directamente a los ciudadanos. La visita a la zona norte de Los Cabos representa también un acercamiento con las comunidades rurales, que forman parte importante de la vida social y económica del municipio.

Con estas actividades, Milena Quiroga busca mantener contacto directo con los habitantes y conocer las necesidades de cada región, al mismo tiempo que plantea la importancia de continuar con un proyecto de transformación que incluya a todas las comunidades de Baja California Sur. La gira por Miraflores y Santiago concluyó con muestras de apoyo y convivencia con las familias de ambas comunidades.