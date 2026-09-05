Tamaulipas entrelaza educación, talento joven y nuevas oportunidades de desarrollo

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El dinamismo económico que registra Tamaulipas comienza a entrelazarse con una transformación de su educación superior y con una nueva generación de jóvenes que, desde universidades, tecnológicos, politécnicas e incluso escuelas secundarias, desarrolla proyectos de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y electromovilidad que compiten y obtienen reconocimientos en escenarios internacionales.

Para el gobernador Américo Villarreal Anaya, el desafío es hacer coincidir esas capacidades con las oportunidades de inversión y desarrollo que se están abriendo en Tamaulipas, de manera que el crecimiento económico se traduzca en formación especializada, empleos, proveeduría y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Así como tenemos ahora grandes deportistas que nos traen medallas en muchas representaciones deportivas y nuestra juventud es un referente, ahora tenemos también quienes se destacan en la ciencia, en la tecnología, con ese espíritu de innovación y participación que es fundamental”, afirmó.

Los resultados comienzan a ser visibles. Jóvenes de instituciones educativas de Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria han llevado desarrollos tecnológicos a competencias en Corea del Sur, Tailandia, Bélgica, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Brasil y Suiza, obteniendo premios y reconocimientos en disciplinas directamente relacionadas con algunos de los sectores de mayor crecimiento mundial.

Proyección internacional y aceleración económica de Tamaulipas

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, la entidad registró un crecimiento promedio anual de 2.12 por ciento entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026. Después de contraerse 0.9 por ciento en 2023, creció 2.4 por ciento en 2024 y 2025, para acelerar a 5.2 por ciento en el primer trimestre de 2026, el segundo mayor avance del país.

La transformación resulta particularmente visible en la industria. Las actividades secundarias pasaron de caer 4.9 por ciento en 2023 a crecer 9.4 por ciento al inicio de 2026. A marzo operaban 350 establecimientos IMMEX y Tamaulipas mantenía posiciones nacionales relevantes en exportaciones de productos químicos, aparatos eléctricos, equipo de computación, comunicaciones, componentes electrónicos y maquinaria.

Es precisamente ante este nuevo perfil productivo que Villarreal Anaya ha planteado una mayor vinculación entre las instituciones educativas y las vocaciones económicas del estado.

“Seguimos invitando aquí a los rectores de los tecnológicos, de las politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que no perdamos de vista estas grandes oportunidades que tiene Tamaulipas y seamos cada vez más pertinentes en la formación y las oportunidades que les demos a los jóvenes”, expresó.

Uno de los sectores estratégicos es el energético. El gobernador planteó la necesidad de formar especialistas en energías renovables, instalación de celdas fotovoltaicas, generación eléctrica, aerogeneración, petroquímica, biotecnología energética, gas y refinados a fin de que los grandes proyectos no operen como enclaves separados de las comunidades, sino que generen conocimiento, especialización, empleo y cadenas locales de proveeduría.

Villarreal Anaya puso como ejemplo el proyecto de gas natural licuado desarrollado por Fortress y la Comisión Federal de Electricidad, donde, explicó, inicialmente la totalidad de los trabajadores eran extranjeros y actualmente 95 por ciento son tamaulipecas y tamaulipecos que fueron capacitados y contaban con formación para incorporarse a la industria de licuefacción de gas.

Ese modelo permite dimensionar la apuesta: formar desde Tamaulipas el capital humano que requerirán las nuevas inversiones.

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Pedro Martín García Vite, Rubén Salas Cabrera y Brenda Lizeth Reyes García participan en Olinia, el proyecto nacional para desarrollar vehículos eléctricos mexicanos impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. García Vite y Salas Cabrera pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y trabajan en áreas relacionadas con tren de potencia, sistemas eléctricos, motor e inversor.

En la Universidad Tecnológica de Altamira, la inteligencia artificial se aplica a problemas educativos y sociales. Víctor Eduardo Acosta Villalón, Luis Jerónimo Loera Moreno y Rubén Alexander Rodríguez Muñoz desarrollaron KID-IA, una aplicación para apoyar a personas con trastorno del espectro autista, con la que obtuvieron Medalla de Oro y Grand Prize en la World Invention Creativity Olympic 2025, en Seúl.

Los mismos estudiantes crearon SEONIA, herramienta para ayudar a docentes a adaptar contenidos para alumnos con autismo, que alcanzó el primer lugar internacional en FerCyTec 2025, en Paraguay.

También desde la UT Altamira surgió BAN-BOT, robot humanoide concebido para acompañar a adultos mayores, desarrollado inicialmente por Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, que obtuvo primer lugar general y Premio de Excelencia en la Phatthalung International Science Fair 2026, en Tailandia.

La nanotecnología ha abierto otra ruta de especialización.

Juan Arturo Curiel Bernal y Juan Ignacio Tonatiuh González Vázquez desarrollaron ECODOTS, basado en puntos cuánticos para detectar metales pesados en agua, que obtuvo primer lugar y reconocimiento como mejor proyecto internacional en Science Expo Belgium 2026, en Bruselas.

Otros proyectos surgidos de la misma universidad incluyen FITO, un biohidrogel para liberación controlada de fertilizantes, ganador de una medalla de oro en Túnez; TERRA, polímero biodegradable orientado a disminuir la generación de microplásticos y reconocido en Túnez y Emiratos Árabes Unidos, y HYDROFIX, un hidrogel híbrido con nanomateriales propuesto para regeneración de tejido óseo.

En Ciudad Victoria, la comunidad NIX-LAB, con integrantes vinculados con la Universidad Politécnica de Victoria, desarrolla robots para exploración y rescate en zonas donde ingresar representa un riesgo para las personas. Sus proyectos NIXITO, Sentinel y Cuachic han obtenido posiciones nacionales e internacionales y consiguieron clasificaciones para competir en RoboCup 2026, en Corea del Sur.

La formación tecnológica comienza incluso antes de la universidad.

Estudiantes de la Secundaria Técnica Número 1 “Álvaro Obregón”, de Ciudad Victoria, desarrollaron DEERBOT, que integra inteligencia artificial, drones y robótica para simular la dispersión inteligente de semillas en la ruta de la mariposa monarca. En julio pasado llegaron a Ginebra, Suiza, donde alcanzaron el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge de AI for Good.

Para Villarreal Anaya, detrás de estos resultados existe una oportunidad de mayor alcance: vincular la educación con el nuevo desarrollo económico de Tamaulipas bajo tres premisas: justicia social, formación de recursos humanos y activación económica.

El gobernador llamó a las instituciones educativas y sectores productivos a estar atentos a las oportunidades de “participación en proveeduría, en demanda de servicios, en demanda de formación profesional para atender estos desarrollos tecnológicos”.

La apuesta coloca así a la educación como parte de la estrategia de desarrollo y no únicamente como un proceso académico. Mientras Tamaulipas fortalece sus capacidades industriales, energéticas y exportadoras, sus instituciones forman jóvenes en áreas que van desde inteligencia artificial y robótica hasta electromovilidad, nanotecnología, nuevos materiales y energías renovables.

El entreveramiento de estos procesos comienza a perfilar una nueva ruta para Tamaulipas: que la inversión genere oportunidades, que la educación prepare a los jóvenes para aprovecharlas y que el talento formado en el estado tenga capacidad para competir en los nuevos sectores productivos.