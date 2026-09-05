Ana Lilia Rivera encabeza encuesta rumbo a la gubernatura de Tlaxcala

Ana Lilia Rivera Rivera se colocó en el primer lugar de las preferencias para encabezar la Coordinación en Defensa de la 4T y la Soberanía en Tlaxcala, de acuerdo con una encuesta realizada por RUBRUM.

Según la medición levantada el pasado 3 de septiembre y difundida por Línea de Contraste, Rivera obtuvo 56.7 por ciento de las preferencias, mientras que su principal contendiente, Alfonso Sánchez, alcanzó 43.3 por ciento.

La diferencia entre ambos perfiles es de 13.4 puntos porcentuales, por lo que la senadora con licencia mantiene una ventaja de dos dígitos en este ejercicio de opinión.

Los resultados también muestran un crecimiento en las preferencias hacia Rivera durante las últimas mediciones. El 6 de agosto registró 45.7 por ciento, mientras que el 20 de agosto llegó a 53.9 por ciento. En el levantamiento más reciente alcanzó 56.7 por ciento.En el caso de Alfonso Sánchez, la encuesta reportó que pasó de 38.3 por ciento el 6 de agosto a 46.1 por ciento el 20 de agosto, pero posteriormente bajó a 43.3 por ciento en la medición del 3 de septiembre.

El posicionamiento de Ana Lilia Rivera ocurre mientras mantiene recorridos por diferentes municipios y comunidades de Tlaxcala. Durante estas actividades ha sostenido encuentros con ciudadanos y representantes de distintos sectores. La política también ha señalado la importancia de mantener contacto directo con la población y escuchar las necesidades de las comunidades antes de tomar decisiones sobre el rumbo del movimiento de transformación en el estado.

Otro de los elementos que destaca la publicación es la trayectoria política y legislativa de Rivera, así como el conocimiento que tiene de diferentes regiones de Tlaxcala. De acuerdo con la información difundida, estos factores forman parte de los elementos que han ayudado a fortalecer su presencia entre los perfiles que buscan encabezar los trabajos de Morena rumbo a la elección de 2027.

La encuesta de RUBRUM también señala que utilizó una muestra aleatoria representativa, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.8 por ciento. Con estos resultados, Ana Lilia Rivera se mantiene como una de las principales figuras dentro de la conversación política de Morena en Tlaxcala. La diferencia registrada frente a su competidor representa una ventaja importante dentro de esta medición, aunque el proceso para definir a quien encabezará el proyecto político todavía continúa.

El escenario rumbo a 2027 comienza a generar mayor atención en el estado, debido a que los distintos perfiles interesados en participar han intensificado sus recorridos, reuniones y actividades con ciudadanos. Rivera ha mantenido como parte de su discurso temas relacionados con la honestidad, la congruencia y el respeto a los principios de Morena. También ha insistido en que la población debe tener un papel importante en la definición del rumbo del movimiento.

Los resultados de esta encuesta colocan nuevamente a Ana Lilia Rivera en una posición favorable dentro de las preferencias. Sin embargo, las mediciones representan solamente una fotografía del momento y el escenario político puede cambiar conforme avance el proceso de definición. Por ahora, la encuesta publicada por RUBRUM coloca a Rivera en primer lugar con 56.7 por ciento de las preferencias, mientras que Alfonso Sánchez registra 43.3 por ciento, en una contienda que comienza a tomar mayor relevancia rumbo a la sucesión gubernamental de Tlaxcala en 2027.