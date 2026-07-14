Tania Flores, la exalcaldesa de Múzquiz,Coahuila, acusada de peculado

Tania Vanessa Flores Guerra pasó en menos de dos años de buscar la reelección en Múzquiz, Coahuila, a permanecer en prisión preventiva por acusaciones relacionadas con el manejo del gobierno municipal.

La exalcaldesa, quien gobernó el municipio de Coahuila entre 2022 y 2024, enfrenta dos procesos penales por presunto peculado y ejercicio abusivo de funciones.

El caso llegó el 14 de julio a la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno no protegerá a funcionarios investigados, sin importar su partido, pero pidió que las acusaciones se sustenten con pruebas.

“El gobierno de la República no protege a nadie, a nadie, pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar”, dijo Sheinbaum.

Tania Flores Guerra

Dos procesos y 58.8 millones pendientes de aclarar

La situación jurídica de Flores se divide en dos procesos. Uno corresponde al presunto delito de ejercicio abusivo de funciones y el otro a peculado, relacionado con el manejo de bienes o recursos del Ayuntamiento.

Mientras los procesos penales avanzan, las auditorías federales muestran observaciones sobre el gasto ejercido durante sus tres años de gobierno.

En la Cuenta Pública de 2022, la Auditoría Superior de la Federación revisó recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Emitió una recomendación por deficiencias en una obra deportiva, pero no dejó dinero pendiente de aclarar.

Para 2023, la ASF determinó 1.8 millones de pesos pendientes de comprobación en el uso de participaciones federales. La revisión también derivó en un pliego de observaciones y una promoción de responsabilidad administrativa.

El monto aumentó en la Cuenta Pública de 2024. La Auditoría identificó 57 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente por el arrendamiento de maquinaria sin evidencia suficiente, la entrega de paquetes alimentarios y documentación de obras municipales.

En conjunto, las revisiones de 2023 y 2024 dejaron 58.8 millones de pesos pendientes de aclarar, cuatro pliegos de observaciones por el ejercicio de 2024 y tres promociones de responsabilidad administrativa.

Los conflictos durante su administración

Los procesos penales se suman a las controversias registradas durante el gobierno de Flores.

Entre 2022 y 2024 se reportaron clausuras de comercios y establecimientos ganaderos. También ocurrió la detención de un periodista, cuyos familiares denunciaron que policías municipales prepararon un montaje para justificar el arresto.

Al final de su administración, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro eléctrico a la Presidencia Municipal por un adeudo del Ayuntamiento.

Tania Flores también aparece en una investigación en Estados Unidos por presunta conspiración y lavado de dinero. El expediente 7:25-cr-00431-2, abierto en el Distrito Sur de Texas, la relaciona con la adquisición de activos y propiedades en varias ciudades de ese estado con recursos presuntamente provenientes de actos de corrupción.

El expediente permanece sellado hasta que la exalcaldesa sea citada y comparezca por primera vez ante el juzgado correspondiente.

Los hermanos Flores

Tania Flores es hermana de Antonio Flores Guerra, diputado local del Partido del Trabajo y empresario del sector carbonífero, conocido como “Lord Lamborghini” después de aparecer en redes sociales a bordo de uno de estos vehículos.

Empresas vinculadas con la familia Flores Guerra obtuvieron importantes contratos de la CFE para el suministro de carbón cuando Manuel Bartlett era Director General de la empresa.

La exalcaldesa buscó reelegirse en 2024, pero perdió frente a la coalición del PRI, PRD y Unidad Democrática de Coahuila. La candidatura ganadora recibió 20 mil 999 votos, mientras Flores obtuvo 13 mil 176.

Dos años después de ese proceso electoral, las acusaciones por el manejo del Ayuntamiento, las auditorías y las versiones sobre investigaciones fuera de México forman parte del expediente público que rodea a la exalcaldesa.