Refuerzan estrategia para prevenir delitos en bancos de Sinaloa

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir los delitos que afectan a usuarios de instituciones bancarias, el Grupo Interinstitucional y los titulares de Seguridad Pública de los 20 municipios de Sinaloa sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de diversas instituciones financieras para reforzar las estrategias de vigilancia y coordinación.

El encuentro se llevó a cabo en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de bancos que operan en la entidad.

Durante la reunión se analizaron las principales modalidades delictivas registradas en sucursales y cajeros automáticos, entre ellas la colocación de dispositivos para retener tarjetas bancarias y los robos cometidos contra clientes e instituciones financieras.

Las autoridades acordaron incrementar los operativos coordinados en zonas bancarias, fortalecer las acciones preventivas dirigidas a los usuarios y mantener una comunicación permanente entre las corporaciones de seguridad y las instituciones bancarias para atender cualquier incidente de manera oportuna.

Además, se estableció el intercambio de información y galerías fotográficas de probables responsables de estos delitos, con el propósito de alertar a las corporaciones de seguridad de los 20 municipios y facilitar su identificación.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, el subsecretario de Seguridad, Prevención y Reinserción Social destacó la importancia de este tipo de reuniones, ya que permiten construir estrategias conjuntas para proteger el patrimonio de las familias sinaloenses.

Señaló que la coordinación entre autoridades y bancos fortalece las acciones preventivas y contribuye a brindar mayor seguridad a quienes realizan operaciones financieras.

Por su parte, Juan Pablo García, representante de Seguridad y Protección Bancaria (SEPROBAN), informó que gracias al trabajo permanente entre las instituciones bancarias y las autoridades de seguridad se ha registrado una disminución en la incidencia de delitos cometidos en bancos del estado.

Asimismo, propuso impulsar una campaña informativa para alertar a la ciudadanía sobre las tácticas utilizadas por los llamados “desplazadores”, personas que engañan a los usuarios en cajeros automáticos intercambiando sus tarjetas con el pretexto de brindar ayuda.

Explicó que este tipo de fraudes puede evitarse si los cuentahabientes conocen las formas de operar de los delincuentes y mantienen medidas de precaución al realizar retiros o consultas en cajeros automáticos.

En la reunión también participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, a través de la vicefiscal regional de la Zona Centro, Rocío Yamileth Aguilar Zazueta, quien colaboró en la definición de las acciones para fortalecer la investigación y atención de estos delitos.

Además, asistieron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, Dirección de Vialidad de Culiacán y la Dirección de Inteligencia y Estrategia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Por parte del sector financiero acudieron representantes de Banamex, Banorte, Santander, Banco del Bajío, Scotiabank y Bancoppel, quienes reiteraron su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades.

Las instituciones participantes coincidieron en que la prevención y el intercambio de información son herramientas fundamentales para disminuir los delitos y brindar mayor confianza a los usuarios del sistema bancario.

El Grupo Interinstitucional reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación con las instituciones financieras para prevenir robos, fraudes y otros delitos que afectan a los cuentahabientes, además de proteger el patrimonio de la población mediante estrategias de seguridad más eficientes y una respuesta oportuna ante cualquier hecho delictivo.