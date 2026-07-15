Sinaloa espera un verano con hasta 80% de ocupación hotelera en Mazatlán

La Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que para el actual periodo vacacional de verano se espera una importante llegada de visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 73 por ciento en todo el estado y hasta un 80 por ciento en el puerto de Mazatlán.

La titular de la dependencia, Mireya Sosa Osuna, aseguró que las expectativas son positivas debido a las acciones de promoción turística que se han realizado a nivel nacional, lo que permitirá fortalecer la actividad económica en los distintos destinos de la entidad.

La funcionaria destacó que el verano representa una de las temporadas más importantes para el turismo, ya que miles de visitantes recorren los municipios sinaloenses, generando una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

“Desde la Secretaría de Turismo hemos estado trabajando intensamente en la promoción del estado y somos optimistas de que la reactivación turística y económica será muy significativa durante este verano”, expresó.

Sosa Osuna explicó que uno de los factores que favorecen la llegada de turistas es la conectividad terrestre, ya que la mayoría de los visitantes nacionales ingresan a Sinaloa por carretera, facilitando el traslado hacia los diferentes destinos turísticos.

Además de Mazatlán, la secretaria invitó a los turistas a conocer otros atractivos del estado, con el propósito de diversificar la oferta y promover el desarrollo económico en más regiones.

Entre los destinos de playa destacó El Maviri, Angostura, Guasave, Ahome, Altata, Celestino Gasca, Escuinapa y Teacapán, lugares que ofrecen opciones para quienes buscan disfrutar del mar durante las vacaciones.

También resaltó los atractivos de Surutato y Los Mochis, así como los cinco Pueblos Mágicos de Sinaloa: Cosalá, El Fuerte, El Rosario, Mocorito y San Ignacio, reconocidos por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

La funcionaria agregó que los visitantes también pueden recorrer los 12 Pueblos Señoriales del estado, donde se conservan tradiciones, gastronomía y expresiones culturales que forman parte de la identidad sinaloense.

Indicó que el Gobierno del Estado trabaja para consolidar al turismo como una actividad que impulse el crecimiento económico y genere beneficios para las familias de todas las regiones de Sinaloa.

En ese sentido, señaló que la administración encabezada por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde mantiene el compromiso de fortalecer la infraestructura turística y promover los atractivos del estado para atraer a un mayor número de visitantes.

La secretaria reiteró que el turismo representa una importante fuente de empleo e ingresos para miles de familias, por lo que la dependencia continuará desarrollando estrategias de promoción para mantener el crecimiento del sector.

Finalmente, Mireya Sosa Osuna invitó a quienes aún no deciden su destino vacacional a visitar Sinaloa y conocer la diversidad de paisajes, playas, pueblos, gastronomía y tradiciones que ofrece la entidad.

“En Sinaloa los esperamos con los brazos abiertos”, expresó la funcionaria, al reiterar que el estado busca brindar una experiencia segura, hospitalaria y de calidad para todos los turistas durante esta temporada de verano.