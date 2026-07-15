Lidera Farid Rentería sondeo rumbo a la presidencia municipal de Playa del Carmen

Farid Rentería, ex director del programa Jóvenes construyendo el futuro en Quintana Roo

El ex director estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, Farid Rentería se colocó al frente de un sondeo sobre preferencias rumbo a la presidencia municipal de Playa del Carmen rumbo a las elecciones del próximo año.

La encuestadora Erisan Consultores ubicó a Farid Rentería a la cabeza en la carrera por la coordinación municipal de ese municipio playense.

El estudio Ruta 2027 Playa del Carmen le otorga 26.2%, por encima de la alcaldesa Estefanía Mercado, quien registra 24.7%. Más atrás aparecen Filiberto Martínez, con 11.1%, y Chanito Toledo, con 9.3%.

La ruta electoral de Morena establece que el 21 de septiembre arranca el proceso para elegir , las coordinaciones municipales; es decir, a quienes serán los candidatos a presidenciales municipales que estarán en juego el próximo año.

Rentería mantiene una estrecha vinculación con Morena y con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Su trayectoria incluye responsabilidades en programas sociales federales y, en los últimos meses, ha intensificado recorridos por colonias y encuentros con vecinos.

Aunque la diferencia entre los dos primeros lugares se encuentra dentro del margen de error, la medición confirma que Farid Rentería ya es uno de los perfiles más competitivos de Morena en Playa del Carmen.

La encuesta fue aplicada del 26 al 30 de junio de 2026 a 3 mil 500 ciudadanos y reporta un margen de error de ±2.1%.