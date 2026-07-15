Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de tenderle una trampa por audios filtrados sobre su visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exgobernador Jaime Bonilla de haber organizado una “trampa” para obtener y posteriormente difundir los audios en los que se le escucba covnersar con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades de Estados Unidos sobre la situación de su vida.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal sostuvo que confió “de buena fe” en su antecesor, quien, dijo, le ofreció la posibilidad de reunirse con personas que supuestamente podrían orientarla para resolver el retiro de su visa estadounidense.

“Confié de buena fe con mi antecesor; fue una trampa”, declaró Marina del Pilar al referirse al origen de la reunión y a la posterior filtración de las conversaciones.

La gobernadora explicó que aceptó el encuentro porque buscaba conocer opciones legales para atender su situación migratoria con Estados Unidos. Sin embargo, afirmó que nunca imaginó que la conversación sería grabada y utilizada posteriormente para intentar afectar su imagen pública.

Según su versión, las personas con las que habló nunca acreditaron formalmente representar al gobierno estadounidense y únicamente se presentaron como intermediarios o agentes. Añadió que cualquier asunto relacionado con su visa siempre debía resolverse por los canales legales e institucionales.

Marina del Pilar aseguró que el objetivo de quienes participaron en la reunión no era ayudarla, sino registrar una conversación privada para después hacerla pública.

“Solo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla para afectarme políticamente”, afirmó la mandataria.

Los audios comenzaron a difundirse en semanas recientes y generaron una fuerte polémica, ya que en ellos se escucha a la gobernadora hablar con supuestos intermediarios estadounidenses sobre su situación migratoria y la posibilidad de colaborar en temas relacionados con seguridad. Posteriormente, la propia mandataria confirmó que las grabaciones corresponden a una conversación real, aunque sostuvo que los fragmentos fueron difundidos fuera de contexto.

En días anteriores, Marina del Pilar había explicado que las referencias al intercambio de información se relacionaban con los mecanismos de coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos para combatir la delincuencia, y negó haber cometido alguna irregularidad.

Tras las nuevas declaraciones de la gobernadora, el entorno de Jaime Bonilla rechazó de manera categórica los señalamientos y negó haber preparado una emboscada para obtener las grabaciones. Hasta el momento, el exmandatario no ha reconocido responsabilidad en la difusión de los audios.

El caso continúa generando reacciones en el ámbito político, donde legisladores de oposición han solicitado aclarar el contenido de las conversaciones, mientras integrantes de Morena han señalado que, hasta ahora, no existen elementos que acrediten la comisión de algún delito por parte de la gobernadora.

La controversia ocurre en medio de las gestiones que Marina del Pilar mantiene para resolver el retiro de su visa estadounidense, un asunto que ha marcado la agenda política de Baja California durante las últimas semanas y que sigue provocando un intenso debate público.