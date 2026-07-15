Salud Colima fortalece acciones para responder de manera oportuna a riesgos sanitarios

La Secretaría de Salud del Gobierno de Colima informó que continúa fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta oportuna ante los riesgos que puedan afectar la salud de la población, mediante el trabajo coordinado entre distintas dependencias e instituciones del sector sanitario.

La dependencia explicó que estas acciones buscan mejorar la capacidad de reacción frente a situaciones que representen un peligro para la salud pública, como brotes de enfermedades, contaminación de alimentos, riesgos ambientales y otras emergencias sanitarias.

Como parte de esta estrategia, personal especializado mantiene labores permanentes de vigilancia sanitaria, monitoreo e inspección para detectar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo a la ciudadanía.

La Secretaría de Salud señaló que la coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales es fundamental para actuar de manera rápida y eficiente cuando se presenta alguna contingencia sanitaria, además de fortalecer las medidas preventivas antes de que los problemas se agraven.

Asimismo, destacó la importancia de mantener actualizados los protocolos de actuación y capacitar constantemente al personal encargado de atender este tipo de emergencias, con el propósito de brindar una respuesta eficaz y proteger a la población.

Las autoridades indicaron que la prevención continúa siendo una de las herramientas más importantes para evitar afectaciones a la salud, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar siguiendo las recomendaciones emitidas por las instituciones de salud.

Entre las acciones permanentes se encuentran la vigilancia de establecimientos que elaboran y comercializan alimentos, el monitoreo de la calidad del agua, la supervisión de condiciones sanitarias y la atención de denuncias relacionadas con posibles riesgos para la salud.

La dependencia también recordó que la participación de la población es fundamental para detectar oportunamente situaciones que puedan representar un peligro, por lo que invitó a reportar cualquier anomalía que observe en productos, servicios o establecimientos que pudieran afectar la salud pública.

Además, reiteró que la protección contra riesgos sanitarios requiere del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad, ya que la prevención ayuda a reducir enfermedades y evita la propagación de problemas que pueden impactar a un mayor número de personas.

La Secretaría de Salud señaló que continuará fortaleciendo la coordinación con los municipios para mantener acciones permanentes de vigilancia y prevención durante todo el año, especialmente en temporadas donde aumentan algunos riesgos sanitarios.

El Gobierno de Colima reiteró su compromiso de proteger la salud de las y los colimenses mediante estrategias de prevención, monitoreo y respuesta inmediata, con el propósito de garantizar condiciones sanitarias seguras y reducir los riesgos que puedan afectar el bienestar de la población.