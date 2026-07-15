Secretaría de Salud de Sinaloa llama a cuidar la salud mental durante las vacaciones

Con motivo del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Salud de Sinaloa exhortó a la población a prestar atención al cuidado de la salud mental y aprovechar estos días para fortalecer el bienestar emocional mediante actividades recreativas, la convivencia familiar y hábitos que favorezcan una mejor calidad de vida.

La dependencia señaló que las vacaciones representan una oportunidad para disminuir el estrés acumulado por las actividades escolares y laborales, además de reforzar los vínculos con familiares y amigos, factores que contribuyen a mantener un adecuado equilibrio emocional.

Entre las principales recomendaciones se encuentra respetar los horarios de descanso, procurar un sueño reparador y mantener una alimentación balanceada, ya que estos hábitos influyen de manera importante en la salud física y mental

Asimismo, invitó a la población a realizar actividad física de manera regular, ya sea caminatas, paseos al aire libre o algún deporte recreativo, debido a que el ejercicio ayuda a reducir la ansiedad y mejora el estado de ánimo.

La Secretaría de Salud también recomendó limitar el tiempo frente a pantallas y dispositivos electrónicos, especialmente en niñas, niños y adolescentes, para favorecer la convivencia familiar y el desarrollo de actividades recreativas.

Otra de las sugerencias consiste en dedicar tiempo a pasatiempos como la lectura, la música, el dibujo o cualquier actividad que permita relajarse y expresar emociones de manera positiva.

Las autoridades de salud destacaron que mantener una comunicación abierta dentro de la familia ayuda a detectar oportunamente situaciones de estrés, tristeza o ansiedad, por lo que invitaron a madres, padres y tutores a escuchar a sus hijos y generar espacios de confianza para hablar sobre sus emociones.

También señalaron que es importante evitar el aislamiento social durante las vacaciones y procurar convivir con personas cercanas, ya que el apoyo de familiares y amigos fortalece el bienestar emocional.

La dependencia recordó que experimentar emociones como preocupación, tristeza o estrés puede ser normal en determinados momentos; sin embargo, si estos sentimientos persisten por un tiempo prolongado o afectan las actividades cotidianas, es recomendable buscar atención profesional.

En ese sentido, reiteró que los servicios de salud cuentan con personal capacitado para brindar orientación y atención psicológica a quienes lo requieran.

La Secretaría de Salud de Sinaloa subrayó que cuidar la salud mental es tan importante como proteger la salud física, por lo que llamó a la ciudadanía a aprovechar este periodo vacacional para descansar, fortalecer la convivencia familiar y adoptar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Finalmente, la dependencia invitó a la población a disfrutar de las vacaciones de manera responsable, priorizando el autocuidado y el bienestar emocional, con el propósito de regresar a las actividades cotidianas con una mejor condición física y mental.