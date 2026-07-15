Tamaulipas impulsa la economía social con el Cuarto Foro de Cooperativas

Con el objetivo de fortalecer la economía social ycrear más oportunidades para las cooperativas, el gobierno de Tamaulipas llevó a cabo el Cuarto Foro de Cooperativas, un espacio donde representantes de este sector comprendieron experiencias, conocimientos y propuestas para impulsar el desarrollo económico de la entidad.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Economía estatal como parte de las acciones encaminadas a respladar a las cooperativas y fomentar un modelo económico basado en la solidaridad, la colaboración y el bienestar de las comunidades.

Durante el foro, autoridades estatales desatacaron que las coopertativas representan una alternativa para generar empleo, fortalecer a pequeños productores y emprendedores, además de contribuir al desarrollo de las regiones mediantes proyectos colectivos.

El evento reunió a integrantes de cooperativas, emprendedores, académicos, especialistas y representatnes de instituciones públicas, quienes intercambiaron experiencias sobre los retos y oportunidades que enfrenta este modelo económico en Tamaulipas.

Las conferencias y mesas de trabajo estuvieron enfocadas en temas como la organización de cooperativas, la economía social, el emprendimiento colectivo y la importancia de generar alianzas entre los distintos sectores para consolidar proyectos productivos.

Las autoridades señalaron que el cooperativismo permite que las personas trabajen de manera organizada para mejorar sus ingresos, fortalecer sus comunidades y acceder a nuevas oportunidades de comercialización.

Asimismo, indicaron que este tipo de organizaciones favorece el desarrollo local, ya que las ganancias obtenidas permanecen en las comunidades y benefician directamente a sus integrantes.

El Gobierno de Tamaulipas reiteró que continuará impulsando políticas públicas que fortalezcan la economía social, al considerar que representa una herramienta importante para disminuir desigualdades y generar un crecimiento económico más incluyente.

Además, se destacó que el estado busca consolidar una red de cooperativas que permita compartir experiencias exitosas, fomentar la capacitación y ampliar las oportunidades de desarrollo para nuevos proyectos productivos.

Durante el foro también se hizo un llamado a las personas interesadas en formar cooperativas a acercarse a la Secretaría de Economía para recibir asesoría y acompañamiento en la creación y fortalecimiento de sus organizaciones.

Las autoridades señalaron que la colaboración entre gobierno, sociedad y sector productivo es fundamental para construir un modelo económico que beneficie a un mayor número de familias tamaulipecas.

Con este Cuarto Foro de Cooperativas, el Gobierno de Tamaulipas reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la economía social y generen mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades del estado, impulsando un modelo basado en la cooperación, la inclusión y el bienestar colectivo.