Zacatecas confirma dos casos de gusano barrenador en humanos

La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) confirmó los dos primeros casos de miasis por gusano barrenador en humanos registrados en la entidad, luego de que ambos diagnósticos fueron validados por el laboratorio nacional de referencia. Al mismo tiempo, las autoridades informaron que el estado acumula 189 casos de esta plaga en ganado.

El primer paciente es un hombre de 76 años, originario del municipio de Melchor Ocampo, cuyo caso fue dado a conocer el pasado 7 de julio. El segundo corresponde a un hombre de 50 años, residente de Pinos, y fue confirmado esta semana por las autoridades sanitarias. Ambos recibieron atención médica especializada.

La Secretaría de Salud explicó que la miasis es una enfermedad provocada por las larvas del gusano barrenador, las cuales se desarrollan cuando la mosca deposita sus huevecillos en heridas abiertas o mucosas de personas o animales. Si no se atiende de manera oportuna, la infección puede ocasionar complicaciones graves.

Ante estos casos, las autoridades reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica y exhortaron a la población a mantener limpias y protegidas las heridas, además de acudir de inmediato a un centro de salud si presentan síntomas o detectan la presencia de larvas en alguna lesión.

La dependencia también pidió a la ciudadanía extremar precauciones, especialmente en comunidades rurales donde existe mayor contacto con ganado y otros animales susceptibles a esta plaga.

De acuerdo con el reporte más reciente, Zacatecas suma 189 casos de gusano barrenador en animales, principalmente en bovinos, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y agropecuarias, las cuales trabajan de manera coordinada para contener la propagación de la enfermedad.

Especialistas señalaron que la prevención es fundamental y recomendaron revisar constantemente heridas tanto en personas como en animales, mantener buenas condiciones de higiene y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades de salud o del sector agropecuario.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará con el monitoreo de nuevos casos y llamó a la población a no automedicarse, sino acudir a recibir atención médica para evitar complicaciones derivadas de esta infección parasitaria.