Recuperan en Chalco medicamentos robados con valor de 2.5 mdp

Autoridades federales y del Edomex recuperaron la mercancia robada (SSPC)

Inseguridad — La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informaron este miércoles que recuperaron insumos farmacéuticos y medicamentos valuados en 2.5 millones de pesos, así como dos vehículos con reporte de robo en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Reportes de las autoridades destacan quela mercancía robadaserecuperótras unadealerta sobre un reporte de robo de dos unidades de cargaque trasportaban los citados artículos de salud,lo que derivó en el despliegue deun operativo de búsqueda y localización.

Dos vehículos e insumos de salud fueron recuperados en Los Héroes Chalco (SSPC)

Derivado del rastreo de ambas unidades con los insumos, elementos federales y mexiquenses ubicaron las unidades sobre la calle Hacienda Compañía en el fraccionamiento Los Héroes Chalco, donde, tras una inspecciónlograron recuperar la mercancía.

Lo recuperado fuepuesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la investigación para dar continuidadconlas investigaciones entantoque se busca a los presuntosresponsables.

La Crónica de Hoy 2026