Con cámaras de videovigilancia se ubicó al tirador de Puebla, el arma que usaba y donde vivía

Vicealmirante Francisco Sánchez González. La investigación comenzó en abril tras una serie de disparos contra automóviles en una de las principales vialidades de Puebla

La captura del presunto francotirador que durante varios meses atacó vehículos en Puebla fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, durante una conferencia encabezada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.

El funcionario explicó que todo comenzó en abril, cuando las autoridades recibieron los primeros reportes sobre una persona que disparaba contra automóviles que circulaban sobre una importante avenida de la capital poblana. La situación fue considerada una prioridad debido al riesgo que representaba para la población.

Investigación

A partir de los primeros hechos, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal y corporaciones municipales.

Como parte de las acciones, se reforzó la vigilancia terrestre en la zona, además de utilizar un helicóptero, drones y aeronaves no tripuladas para ampliar la cobertura y tratar de ubicar al responsable.

Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones, continuaron registrándose nuevos ataques. En total, las autoridades documentaron 10 eventos desde abril, aunque los disparos se realizaban en distintos puntos y horarios, lo que dificultaba su localización.

Trabajo de campo

Francisco Sánchez González explicó que el presunto responsable aprovechaba el factor sorpresa y actuaba con sigilo, por lo que fue necesario desarrollar labores de inteligencia para establecer un patrón de comportamiento.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia y el trabajo de campo, las autoridades lograron identificar el lugar donde presuntamente vivía, el vehículo que utilizaba y el tipo de armamento que empleaba.

Aunque ya existía una posible identidad, señaló que fue necesario corroborar toda la información antes de proceder, por lo que la investigación tomó varios meses.

Coordinación con la Fiscalía

El secretario reconoció el trabajo conjunto realizado con la Fiscalía durante toda la investigación, desde la recopilación de información hasta la reconstrucción de los hechos y los peritajes correspondientes.

También destacó la labor de los elementos de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes realizaron las investigaciones de campo y reunieron las pruebas necesarias para fortalecer el caso.

Aseguró que la coordinación entre las autoridades estatales y federales fue clave para lograr la detención del presunto responsable y obtener resultados en un caso que durante meses generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por esta vialidad.

Con forme avanza la investigación las autoridades lograron reconstruir los movimientos del presunto agresor y definir las rutas que utilizaba para cometer los ataques. Esa información permitió realizar nuevos recorridos de reconocimiento y fortalecer el operativo que finalmente derivó en su captura.

El vicealmirante detalló que una vez reunidos y corroborados todos los datos, se ejecutó la acción operativa.

Detienen a Rafael “N”

Durante la intervención, Rafael N. presuntamente agredió con disparos a los elementos de seguridad que participaron en el operativo; sin embargo, gracias a la preparación de los agentes, la situación fue controlada sin que hubiera personas lesionadas.

Explicó que el detenido no se encontraba solo al momento de la intervención, ya que en el domicilio también estaban integrantes de su familia, por lo que la prioridad fue realizar una operación limpia que evitara poner en riesgo a terceros.

Precisó que fueron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes ejecutaron la detención, mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Pública participó en el cinturón de seguridad y brindó apoyo durante toda la intervención.

Sánchez González resaltó que recuperar la tranquilidad en la Vía Atlixcáyotl era uno de los principales objetivos de las autoridades, ya que los ataques generaban incertidumbre entre miles de automovilistas que diariamente circulan por esta vialidad y en municipios como Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Asimismo, reconoció que este tipo de investigaciones requieren tiempo debido a que cada dato debe verificarse antes de actuar. Señaló que comprendían la preocupación de la ciudadanía por los hechos registrados durante varios meses, pero insistió en que era necesario reunir todos los elementos para asegurar una investigación sólida y una detención con apego a la ley.

“Era fundamental devolver la seguridad y la certeza a quienes transitan por esta avenida. Falta trabajo por hacer, pero vamos en el camino correcto”, expresó el secretario al concluir su explicación.

Resultados de la Fiscalía

Durante la conferencia, la fiscal general del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, explicó que para llegar al presunto responsable fue necesario desarrollar análisis integrales de información, inspecciones criminalísticas, reconstrucciones periciales en tercera dimensión, labores de inteligencia criminal y la ejecución de los mandamientos judiciales correspondientes.

La fiscal reconoció que integrar las carpetas de investigación llevó tiempo debido a que cada una de las diligencias debía realizarse con precisión para garantizar la solidez de las pruebas y el cumplimiento de los procedimientos legales.

Detalló que uno de los trabajos más complejos fue el análisis del material videográfico, ya que se revisaron alrededor de 2 mil horas de grabaciones obtenidas de diferentes cámaras de vigilancia. De ese total, únicamente 20 horas aportaron elementos relevantes para integrar las investigaciones y fortalecer las pruebas contra el presunto responsable.

“Se dice fácil 2 mil horas de trabajo y análisis, pero fueron horas arduas porque nadie iba a quedar impune”, expresó.

Pastor Betancourt afirmó que la captura fue posible gracias a la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y aseguró que todas las actuaciones se realizaron en estricto apego a la legalidad.

También rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre una presunta irregularidad en la detención y sostuvo que el procedimiento se realizó conforme a derecho.

“Lo hicimos en estricto apego al derecho y a la legalidad”, puntualizó.

Añadió que de acuerdo con las investigaciones, Rafael N. es el presunto responsable de una serie de ataques que durante meses generaron temor entre los poblanos, por lo que aseguró que estos delitos no quedarían impunes.

Respaldo del gobernador

Al tomar la palabra, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que los resultados obtenidos son consecuencia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones de seguridad.

Recordó que desde abril comenzaron los hechos que provocaron preocupación entre la población, por lo que se puso en marcha una estrategia basada en inteligencia especializada, vigilancia aérea y terrestre, además del uso de herramientas tecnológicas para apoyar las investigaciones.

El mandatario señaló que actualmente Puebla cuenta con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, además de personal capacitado en la Universidad de las Ciencias Policiales y equipo como helicópteros, drones y sistemas especializados que permiten atender con mayor rapidez las emergencias y fortalecer las labores de investigación.

Armenta aseguró que la seguridad es una prioridad para su administración y afirmó que en el estado se combate tanto la omisión como la impunidad, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Quien cometa un delito tendrá que enfrentar las consecuencias frente a la ley, sea quien sea”, afirmó.

El gobernador también destacó que en su administración se han realizado detenciones de personas que durante años permanecieron sin ser capturadas y reiteró que existe plena coordinación con el Gobierno de México para atender delitos como la extorsión, los homicidios y la violencia contra las mujeres.

Finalmente, agradeció el trabajo conjunto de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la 25 Zona Militar, la Sexta Región Militar y la Guardia Nacional, al señalar que la coordinación institucional permitió concretar una investigación que durante meses buscó devolver la tranquilidad a quienes diariamente transitan por la Vía Atlixcáyotl.