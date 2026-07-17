Sinaloa autoriza cuatro nuevos proyectos de inversión por más de 932 millones de pesos

El Gobierno de Sinaloa autorizó cuatro nuevos proyectos de inversión con un monto conjunto de 932.91 millones de pesos, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo económico y atraer más inversiones al estado.

La aprobación se realizó durante la Sesión 244 de la Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales, encabezada por la Secretaría de Economía, donde además se revisó el avance de los proyectos que ya reciben apoyo mediante los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES).

De acuerdo con la dependencia, las nuevas inversiones se instalarán en los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán, y se estima que generarán 234 empleos, de los cuales 227 serán eventuales y siete permanentes.

Durante la sesión también se dio seguimiento a los proyectos previamente autorizados, mediante la revisión de informes semestrales y visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos por las empresas beneficiadas.

La directora de Competitividad e Innovación Empresarial de la Secretaría de Economía, Daniella Torres, destacó que los CEPROFIES brindan certeza a las empresas interesadas en invertir en la entidad, además de acompañarlas durante el desarrollo de sus proyectos.

Explicó que este mecanismo permite dar seguimiento a las inversiones y crear condiciones favorables para el crecimiento económico de las diferentes regiones del estado.

“Los CEPROFIES son un mecanismo que permite acompañar a las empresas durante el desarrollo de sus proyectos de inversión, brindando certeza y seguimiento a quienes deciden invertir en Sinaloa. Cada proyecto aprobado representa nuevas oportunidades para el desarrollo de las regiones y fortalece el dinamismo económico del estado”, señaló la funcionaria.

Los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa son un instrumento mediante el cual el gobierno estatal otorga estímulos fiscales a proyectos productivos que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo regional.

La Secretaría de Economía indicó que el objetivo de estos apoyos es incentivar la llegada de nuevas inversiones, fortalecer la actividad empresarial y generar condiciones que impulsen la competitividad del estado.

Asimismo, destacó que el seguimiento permanente a los proyectos permite verificar que las inversiones se desarrollen conforme a los compromisos adquiridos, garantizando que los beneficios económicos lleguen a las distintas regiones de Sinaloa.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, reiteró su compromiso de impulsar políticas que fortalezcan la inversión productiva, promuevan la generación de empleos y consoliden un entorno favorable para el crecimiento económico.

La administración estatal señaló que la llegada de nuevos proyectos representa una oportunidad para dinamizar la economía local, fortalecer sectores estratégicos y atraer más empresas interesadas en establecerse en Sinaloa, contribuyendo al desarrollo de los municipios y al bienestar de la población.