STPS de Tamaulipas fortalece cultura de prevención

Para fortalecer la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Tamaulipas impartió una capacitación especializada sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2024 al personal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Unidad Tamaulipas. La actividad forma parte de las acciones permanentes para promover una cultura de prevención en los centros laborales del estado.

Durante la jornada se explicó el contenido de la NOM-017-STPS-2024, la cual establece los criterios para la selección, uso y manejo del Equipo de Protección Personal (EPP). La actualización de esta norma busca que trabajadores y empleadores conozcan sus responsabilidades para reducir riesgos y prevenir accidentes en los espacios de trabajo.

La capacitación fue impartida por personal especializado de la Dirección de Inspección y Previsión Social de la dependencia estatal, quienes abordaron temas relacionados con la identificación de riesgos laborales, la correcta elección del equipo de protección, así como su uso, mantenimiento y reemplazo cuando sea necesario.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que estas acciones responden a la política impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer el bienestar de las y los trabajadores mediante espacios laborales más seguros y con mejores condiciones de prevención.

Durante la asesoría se explicó que el equipo de protección personal debe seleccionarse de acuerdo con los riesgos específicos de cada actividad. Además, se resaltó que no basta con entregar el equipo a los trabajadores, sino que también es indispensable capacitarlos para utilizarlo correctamente y garantizar que se encuentre en buenas condiciones.

Los participantes conocieron los principales cambios incorporados en la NOM-017-STPS-2024, así como las obligaciones que tienen tanto los patrones como los trabajadores para cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. Entre los aspectos revisados se incluyeron los procedimientos para inspeccionar, limpiar, resguardar y sustituir el equipo de protección cuando ya no ofrezca las condiciones adecuadas de seguridad.

La STPS señaló que la prevención es una herramienta fundamental para disminuir accidentes laborales, enfermedades profesionales y pérdidas materiales, además de favorecer ambientes de trabajo más seguros y productivos.

Asimismo, se destacó que este tipo de capacitaciones permite fortalecer la cultura de la prevención dentro de instituciones académicas y centros de investigación como el CINVESTAV, donde el personal desarrolla actividades que requieren medidas específicas de protección.

La dependencia estatal reiteró que continuará llevando este tipo de asesorías a empresas, instituciones educativas y centros de trabajo de Tamaulipas, con el propósito de fomentar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y garantizar que los trabajadores cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera segura.

Finalmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de seguir impulsando estrategias de capacitación y acompañamiento técnico que permitan construir una cultura laboral basada en la prevención, el autocuidado y el cumplimiento de la normatividad, contribuyendo así a proteger la integridad física y la salud de las personas trabajadoras en todo el estado.