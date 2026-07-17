IMSS Colima fortalece cultura de inclusión con capacitación para personal de primer contacto

Con el objetivo de brindar una atención más incluyente y libre de discriminación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima llevó a cabo una capacitación dirigida al personal de primer contacto, con el propósito de fortalecer la cultura de inclusión en las unidades médicas de la entidad.

La actividad estuvo enfocada en sensibilizar a las y los trabajadores que reciben a los derechohabientes al momento de su llegada a hospitales y clínicas, ya que son el primer vínculo entre la institución y la población usuaria.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la atención adecuada a personas con discapacidad, el respeto a sus derechos y la importancia de eliminar barreras que dificulten el acceso a los servicios de salud.

El IMSS destacó que ofrecer un trato digno, respetuoso e igualitario es parte fundamental de la calidad en la atención médica, por lo que este tipo de acciones buscan mejorar la experiencia de las personas derechohabientes desde su primer contacto con el personal institucional.

Asimismo, se explicó que la sensibilización del personal permite identificar las necesidades específicas de quienes viven con alguna discapacidad y facilita una comunicación más efectiva, siempre con un enfoque de respeto e inclusión.

Durante el curso también se promovió el uso de un lenguaje incluyente y de estrategias que favorezcan una atención accesible para todas las personas, sin importar sus condiciones físicas, sensoriales o de comunicación.

La representación del IMSS en Colima señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la capacitación de sus trabajadores y garantizar que los servicios médicos se otorguen con calidad, calidez y respeto a los derechos humanos.

La institución resaltó que la inclusión debe ser un compromiso compartido por todo el personal, ya que contribuye a construir espacios más accesibles y seguros para la población derechohabiente.

Además, indicó que este tipo de cursos ayudan a generar mayor conciencia sobre la importancia de eliminar prácticas discriminatorias y promover una atención centrada en las necesidades de cada persona.

El IMSS reiteró que continuará impulsando programas de capacitación para fortalecer las competencias del personal y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la población.

La representación estatal afirmó que seguir promoviendo una cultura de inclusión permitirá ofrecer una atención médica más humana, cercana y respetuosa, garantizando que todas las personas puedan ejercer su derecho a la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación.