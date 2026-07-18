IEEA Colima lleva servicios educativos a las colonias para reducir el rezago educativo

El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) de Colima puso en marcha la estrategia “Caravana Educativa en tu Colonia”, un programa que busca acercar los servicios educativos gratuitos a jóvenes y personas mayores de 15 años que aún no han terminado su educación básica, con el objetivo de disminuir el rezago educativo en la entidad.

A través de esta iniciativa, el personal del IEEA recorrerá colonias y comunidades para facilitar la incorporación de nuevos estudiantes a los programas de alfabetización, primaria y secundaria, evitando que las personas tengan que trasladarse a oficinas o centros educativos para realizar sus trámites.

Las autoridades explicaron que el programa pretende eliminar barreras como la distancia, los costos de transporte y la falta de información, factores que en muchos casos impiden que las personas concluyan sus estudios.

Durante las jornadas, los interesados podrán recibir orientación sobre los servicios que ofrece el instituto, conocer los requisitos para incorporarse y realizar su registro de manera gratuita.

El IEEA recordó que sus programas están dirigidos a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o que no concluyeron la primaria o la secundaria, brindándoles la oportunidad de continuar su formación académica mediante un modelo flexible que se adapta a sus necesidades.

La estrategia también contempla el acompañamiento de asesores educativos que orientarán a las y los participantes durante su proceso de aprendizaje hasta obtener su certificado oficial de estudios.

Las caravanas se instalarán en espacios públicos de fácil acceso para que las personas puedan acudir sin complicaciones y recibir información personalizada sobre los distintos programas disponibles.

De acuerdo con el instituto, esta modalidad busca incrementar el número de personas incorporadas a los servicios educativos y ampliar la cobertura en las zonas donde aún existe un importante rezago escolar.

El Gobierno del Estado de Colima destacó que la educación para personas jóvenes y adultas representa una herramienta fundamental para mejorar las oportunidades laborales, fortalecer el desarrollo personal y elevar la calidad de vida de quienes por distintas circunstancias no pudieron concluir su educación básica.

Asimismo, señaló que acercar estos servicios directamente a las colonias facilita el acceso a la educación y promueve una mayor participación de la población en los programas de alfabetización y certificación.

Las autoridades hicieron un llamado a las personas interesadas para aprovechar esta oportunidad e incorporarse a los programas gratuitos del IEEA, los cuales cuentan con materiales educativos, asesorías y acompañamiento durante todo el proceso.

La Caravana Educativa en tu Colonia" forma parte de las acciones permanentes para garantizar el derecho a la educación y reducir el rezago educativo en Colima, llevando los servicios directamente a las comunidades y acercando nuevas oportunidades de aprendizaje a quienes más lo necesitan.