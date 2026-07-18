Palenque se suma a la campaña de reforestación “Que Chiapas Respire”

Con la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos, el municipio de Palenque se incorporó a la campaña estatal “Que Chiapas Respire”, una iniciativa que busca recuperar espacios verdes y fomentar la cultura del cuidado ambiental mediante jornadas de reforestación en distintas regiones del estado.

La actividad reunió a decenas de voluntarios que, armados con palas, cubetas de agua y árboles para plantar, trabajaron en una de las áreas verdes del municipio con el objetivo de contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal y mejorar el entorno natural de la comunidad.

Durante la jornada, los participantes sembraron diversos ejemplares de árboles y recibieron recomendaciones sobre la importancia de brindarles mantenimiento para garantizar su crecimiento y permanencia, ya que la reforestación requiere seguimiento para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente.

Los organizadores señalaron que este programa busca generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y combatir los efectos del cambio climático mediante acciones sencillas en las que la ciudadanía pueda involucrarse de manera directa.

Además de contribuir a mejorar la calidad del aire, la plantación de árboles ayuda a conservar la biodiversidad, reducir la erosión del suelo y crear espacios más agradables para la convivencia de las familias.

La campaña también promueve la participación comunitaria, ya que personas de distintas edades colaboran de manera conjunta en actividades que benefician al medio ambiente y fortalecen el sentido de responsabilidad social.

Los asistentes coincidieron en que estas acciones representan una oportunidad para involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de la naturaleza y fomentar hábitos que favorezcan el desarrollo sostenible de las comunidades.

El programa “Que Chiapas Respire” continuará recorriendo diferentes municipios del estado con nuevas jornadas de reforestación, con la meta de incrementar el número de árboles plantados y sumar a más voluntarios comprometidos con la protección del entorno.

Autoridades y organizadores hicieron un llamado a la población para participar en las próximas actividades, destacando que la conservación del medio ambiente es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración entre gobierno y sociedad.

También señalaron que cada árbol sembrado representa una contribución para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones, al favorecer la captación de agua, disminuir las altas temperaturas y generar más áreas de sombra en las zonas urbanas.

La jornada concluyó con el compromiso de los participantes de dar seguimiento al cuidado de los árboles plantados, realizando labores de riego y mantenimiento para asegurar que los ejemplares crezcan y cumplan con el objetivo de fortalecer las áreas verdes del municipio.