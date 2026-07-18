Jalisco refuerza campaña para prevenir la violencia familiar durante el cierre del Mundial y el inicio de la Liga MX

Con motivo de los últimos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Gobierno de Jalisco reforzó la campaña “En equipo contra la violencia familiar”, una estrategia que busca prevenir las agresiones dentro del hogar e incentivar la denuncia de casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de identificar señales de violencia y actuar de manera oportuna.

Las autoridades explicaron que la campaña utiliza mensajes inspirados en el lenguaje y los valores del futbol para invitar a las familias y a la afición a rechazar cualquier forma de violencia y promover relaciones basadas en el respeto y el cuidado.

La titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, señaló que la atención a la violencia requiere una respuesta institucional con personal capacitado y servicios accesibles para quienes enfrentan este tipo de situaciones.

Indicó que las mujeres y personas víctimas de violencia pueden recibir orientación, prevención y atención gratuita a través de los programas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Como parte de la estrategia, durante el Mundial de Futbol 2026 se realizaron acciones de difusión y sensibilización, las cuales continuarán durante el inicio del torneo de la Liga MX para mantener vigente el mensaje de prevención.

Jalisco refuerza campaña para prevenir la violencia familiar durante el cierre del Mundial y el inicio de la Liga MX

La campaña también busca evitar que las emociones generadas por los encuentros deportivos o el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias se conviertan en detonantes de agresiones dentro de los hogares.

Las autoridades recordaron que cuando niñas, niños y adolescentes viven en ambientes de violencia no solo son testigos de los hechos, sino también víctimas directas, lo que puede afectar su salud mental, su desarrollo y su bienestar.

Por ello, hicieron un llamado a la población para recordar que ningún resultado deportivo, enojo o celebración justifica ejercer violencia contra otras personas.

Como parte de las acciones implementadas durante la justa mundialista, la SISEMH conformó un equipo especializado de respuesta inmediata, además de capacitar con enfoque de derechos humanos a más de mil 400 servidores públicos y primeros respondientes.

Asimismo, consolidó una red de más de 2 mil 200 Zonas Pulso de Vida, espacios destinados a brindar apoyo y atención a mujeres que enfrentan situaciones de riesgo en distintos municipios del estado.

Las autoridades invitaron a quienes sufran algún tipo de violencia o conozcan un caso a utilizar los canales de atención disponibles, entre ellos la Línea de las Mujeres 079, opción 1, además del número de emergencias 911 y el servicio de Denuncia Anónima 089.

El Gobierno de Jalisco destacó que la colaboración con UNICEF fortalece las acciones de prevención y protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente durante eventos deportivos de gran convocatoria.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el futbol puede convertirse en una herramienta para promover la convivencia pacífica y el respeto, por lo que llamaron a disfrutar los encuentros deportivos con responsabilidad, evitando cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de las familias.