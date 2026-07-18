Movimiento Afromexicano expresa respaldo a Beatriz Mojica; pide consolidar avances para las comunidades

Beatriz Mojica

El Movimiento Afromexicano manifestó su respaldo a la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, al reconocer su participación en la lucha por el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos y su cercanía con las demandas de estas comunidades.

Durante un encuentro realizado en Acapulco, Guerrero, integrantes de la organización, surgida en 1997 en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, indicaron que Mojica ha acompañado desde sus inicios las acciones emprendidas para visibilizar y garantizar los derechos de la población afrodescendiente en el país.

Entre quienes expresaron su apoyo se encuentra el primer diputado federal afromexicano, Sergio Peñaloza Pérez, quien recordó que durante años el movimiento impulsó el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano y la asignación de recursos públicos para atender sus necesidades.

Peñaloza Pérez afirmó que Beatriz Mojica ha mantenido una relación cercana con las comunidades afrodescendientes y consideró que conoce los principales retos que enfrentan, particularmente en Guerrero y en la región de la Costa Chica.

Asimismo, el activista puntualizó que la morenista puede contribuir a que las demandas del pueblo afromexicano sean escuchadas y atendidas, al compartir el origen y las problemáticas de estas comunidades.

Por su parte, Mojica Morga agradeció el respaldo recibido y aseguró que su identidad afromexicana representa un motivo de orgullo. Mencionó que, tras el reconocimiento constitucional alcanzado en los últimos años, el siguiente desafío consiste en que ese avance se traduzca en políticas públicas, presupuesto y mejores condiciones de vida para las comunidades.

La consejera nacional de Morena aseguró que el objetivo es que los beneficios lleguen de manera tangible a la Costa Chica mediante el fortalecimiento de servicios como salud, educación e infraestructura, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones en favor de la población afromexicana.

La Crónica de Hoy 2026