Detienen por cohecho a hombre investigado por el homicidio del periodista Josué Martínez en Puebla

Josué N

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la detención de Javier “N” por su probable responsabilidad en el delito de soborno, durante las investigaciones relacionadas con el homicidio del periodista y docente Josué Martínez Contreras, ocurrido el pasado 16 de julio en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con la dependencia, la detención se realizó el 18 de julio, cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal efectuaban diligencias en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Según la FGE, el hombre manifestó a los investigadores que sabía que era objeto de una indagatoria y, presuntamente, les ofreció un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente, dinero en efectivo y cualquier otra cantidad que solicitaran para evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación.

Los agentes rechazaron el ofrecimiento y le informaron que dicha conducta constituía un probable delito, por lo que procedieron a detenerlo por cohecho y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía precisó que las investigaciones por el homicidio del periodista continúan bajo un enfoque integral y que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

Continúan las investigaciones por el asesinato

Josué Martínez Contreras, quien además de ejercer el periodismo dirigía el medio digital Noticias San Martín Texmelucan y se desempeñaba como docente, fue asesinado el pasado 16 de julio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan.

Aunque diversos reportes periodísticos señalan que Javier “N” es investigado por su posible participación en el crimen e incluso lo identifican como presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, la Fiscalía de Puebla no ha informado hasta el momento que exista una imputación por homicidio en su contra.

La institución reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer el asesinato y aseguró que actuará con imparcialidad y apego a la ley para evitar cualquier intento de obstaculizar la procuración de justicia.