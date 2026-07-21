Américo Villarreal entrega 4 de 15 estaciones seguras en la zona fronteriza

Estaciones Seguras Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, entregó la Estación Segura Valadeces en el municipio de Díaz Ordaz, una de las cuatro estaciones edificadas en esta vialidad fronteriza, con una inversión total de 223 millones de pesos, y afirmó que la entidad hace su parte para tener una frontera segura.

Al continuar con su gira de trabajo por la frontera, y tras presidir la Mesa de Construcción de Paz en el C5 de Reynosa, Américo Villarreal indicó que la coordinación es el cuarto eje que el gobierno federal ha propuesto para su estrategia de seguridad y paz, por lo que la entidad ha planteado una estrategia integral que empieza con el fortalecimiento de la Guardia Estatal como corporación, la atención cotidiana y permanente.

El mandatario estatal detalló que la estrategia contempla la adquisición de equipo moderno y de vanguardia, el impulso a la infraestructura que eleva la presencia en el territorio y la construcción de Estaciones Seguras que tienen diseminadas en la carretera del estado, en algunas partes a 50 km cada una de ellas.

“Estas cuatro estaciones son la primera fase de 15: la de Reynosa Norte, otra a la altura de Miguel Alemán, esta en la que nos encontramos y la de Camargo, que fue, por cierto, la estación que la presidenta Claudia Sheinbaum visitó en enero de este año durante su construcción, cuando recorrimos juntos esta carretera desde Reynosa hasta Nuevo Laredo”, expresó.

«Se trata de que se vigile cada kilómetro de la carretera, se atienda a la población y que el despliegue sea prácticamente permanente, y todo esto es con la intención de que tengamos cada vez una mejor calidad y oportunidad de vida todos los que habitamos en esta gran nación que es México y en este gran territorio que es Tamaulipas», puntualizó Villarreal.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, reiteró el compromiso de continuar con la encomienda dentro de este proyecto y seguir llevando infraestructura de seguridad a cada rincón de la entidad.

“Son Estaciones Seguras en terrenos de 2,500 metros cuadrados. Cada estación con 536 metros cuadrados de construcción, proyectadas a lo largo de toda la franja fronteriza de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar presencia institucional permanente”, informó Cepeda Anaya.

La Crónica de Hoy 2026