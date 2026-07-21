Chile en nogada 2026: así impulsa el turismo y la economía de Puebla

Chile en nogada genera más de 2 mil millones de pesos en Puebla Foto: Gobierno de Puebla

Cada año, entre julio y septiembre, Puebla vive una de las temporadas gastronómicas más importantes de México. El chile en nogada deja de ser únicamente un platillo tradicional para convertirse en un motor económico que beneficia a miles de familias dedicadas al campo, la cocina, el turismo y los servicios.

Para la temporada 2026, el Gobierno de Puebla estima la comercialización de 4.5 millones de chiles en nogada, lo que representaría una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos, consolidando a este ícono culinario como uno de los principales detonantes del turismo gastronómico del país.

Más allá de los restaurantes, la temporada moviliza toda una cadena productiva integrada por agricultores, cocineras tradicionales, hoteles, mercados, prestadores de servicios turísticos y comunidades rurales que durante meses trabajan para preservar una de las recetas más representativas de la cocina mexicana.

Chile en nogada genera más de 2 mil millones de pesos en Puebla Foto: Gobierno de Puebla

Un platillo que beneficia a miles de familias

El impacto económico del chile en nogada comienza mucho antes de llegar a la mesa.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla, la producción involucra a más de 220 unidades de producción familiar, además de 70 cocinas tradicionales distribuidas en 11 municipios y más de 2 mil establecimientos que ofrecen el platillo durante la temporada.

Cada ingrediente representa el trabajo de productores especializados.

Entre ellos destacan:

Chile poblano

Nuez de Castilla

Manzana panochera

Pera lechera

Durazno criollo

Granada

Muchos de estos productos provienen de la región Izta-Popo, considerada la cuna de varios ingredientes que hacen posible la receta tradicional.

Chile en nogada genera más de 2 mil millones de pesos en Puebla Foto: Gobierno de Puebla

El turismo gastronómico fortalece la economía local

El chile en nogada se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del verano en Puebla.

La estrategia estatal busca que los visitantes no solamente consuman el platillo en restaurantes, sino que recorran comunidades productoras como:

Calpan

San Nicolás de los Ranchos

Tochimilco

Región Izta-Popo

En estos municipios es posible visitar huertos, conocer la cosecha de los ingredientes, participar en experiencias de turismo comunitario y degustar recetas elaboradas por cocineras tradicionales que han conservado la preparación durante generaciones.

Uno de los anuncios más importantes para la temporada 2026 fue la firma de un convenio entre la CANIRAC Puebla y la Secretaría de Agricultura para que los restaurantes afiliados compren directamente los ingredientes a productores regionales.

El objetivo es fortalecer el comercio local, reducir intermediarios y generar mayores ingresos para quienes cultivan los ingredientes originales del chile en nogada.

Esta estrategia también busca preservar la autenticidad del platillo mediante el uso de productos poblanos.

Aunque suele identificarse únicamente como un alimento tradicional, el chile en nogada representa una parte importante de la identidad cultural de Puebla.

Chile en nogada genera más de 2 mil millones de pesos en Puebla Foto: Gobierno de Puebla

Su elaboración reúne conocimientos transmitidos entre familias durante décadas y mantiene vivas técnicas culinarias que forman parte del patrimonio gastronómico mexicano.

Durante la presentación de la temporada participaron cocineras tradicionales como Esperanza García, de Calpan, y Maricruz Morales Ochoa, de San Nicolás de los Ranchos, quienes explicaron que la preparación del platillo continúa siendo una actividad familiar que además representa una fuente importante de ingresos para numerosas comunidades.

Puebla apuesta por consolidarse como destino gastronómico

Las autoridades estatales consideran que el chile en nogada fortalece la posición de Puebla como uno de los principales destinos gastronómicos de México.

Esta estrategia forma parte del impulso al turismo comunitario que busca distribuir la derrama económica entre productores, cocineras tradicionales, pequeños negocios, hoteles, artesanos y prestadores de servicios turísticos.

Con millones de visitantes cada temporada, el platillo continúa siendo una de las mayores cartas de presentación del estado tanto para turistas nacionales como internacionales.