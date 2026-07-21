Impulsan programa “Escala MX” en Sinaloa

Escala MX

El programa “Escala MX” de la Secretaría de Economía es una iniciativa para las personas que deseen emprender y desarrollar su nuevo negocio, cuenta con herramientas, conocimiento y oportunidades necesarias con asesoría estratégica, capacitación y vinculación con expertos en la materia.

La subsecretaria de Fomento Económico de Sinaloa, Wendy Hernández Fierro, explicó que este programa ha logrado llevar a cabo más de 83 mil acciones de capacitación acumulada en temas claves para el desarrollo empresarial.

“El Centro de Desarrollo Empresarial “Escala MX” atiende a las personas con solo su idea de negocio, con solo la idea, mucha gente ni siquiera sabe muy bien, solo tiene esa inquietud y al acercarse a Escala MX lo podemos ayudar a desarrollarlo”, subrayó.

Hernández Fierro resaltó que el objetivo general de la iniciativa es identificar emprendedores y dueños de negocios con potencial de desarrollo para acompañarlos en un proceso de desarrollo de ideas de negocio y fortalecimiento de empresas, además de consultoría financiera que permita su consolidación, profesionalización, crecimiento y su permanencia en el mercado.

Escala MX es un programa para el impulso del talento emprendedor en la entidad, a fin de que crezca y trascienda. Está diseñado para crear una comunidad dinámica donde las ideas, recursos y conocimientos se conectan para fomentar el crecimiento empresarial.

Las personas interesadas en formar parte del programa Escala MX pueden acercarse a la Secretaría de Economía, solicitar información a través de las redes sociales de Escala MX o comunicarse al teléfono 667 758 7000, extensión 2963, o bien mediante correo eletrónico: escalamxeconomia@gmail.com.

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