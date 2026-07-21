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Iniciativa para las personas que deseen emprender y desarrollar su nuevo negocio

Impulsan programa “Escala MX” en Sinaloa

Por Giovanna Morales Gómez
Escala MX

El programa “Escala MX” de la Secretaría de Economía es una iniciativa para las personas que deseen emprender y desarrollar su nuevo negocio, cuenta con herramientas, conocimiento y oportunidades necesarias con asesoría estratégica, capacitación y vinculación con expertos en la materia.

La subsecretaria de Fomento Económico de Sinaloa, Wendy Hernández Fierro, explicó que este programa ha logrado llevar a cabo más de 83 mil acciones de capacitación acumulada en temas claves para el desarrollo empresarial.

“El Centro de Desarrollo Empresarial “Escala MX” atiende a las personas con solo su idea de negocio, con solo la idea, mucha gente ni siquiera sabe muy bien, solo tiene esa inquietud y al acercarse a Escala MX lo podemos ayudar a desarrollarlo”, subrayó.

Hernández Fierro resaltó que el objetivo general de la iniciativa es identificar emprendedores y dueños de negocios con potencial de desarrollo para acompañarlos en un proceso de desarrollo de ideas de negocio y fortalecimiento de empresas, además de consultoría financiera que permita su consolidación, profesionalización, crecimiento y su permanencia en el mercado.

Escala MX es un programa para el impulso del talento emprendedor en la entidad, a fin de que crezca y trascienda. Está diseñado para crear una comunidad dinámica donde las ideas, recursos y conocimientos se conectan para fomentar el crecimiento empresarial.

Las personas interesadas en formar parte del programa Escala MX pueden acercarse a la Secretaría de Economía, solicitar información a través de las redes sociales de Escala MX o comunicarse al teléfono 667 758 7000, extensión 2963, o bien mediante correo eletrónico: escalamxeconomia@gmail.com.

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