Pável supervisa el avance de la construcción del nuevo aeropuerto Internacional de Nayarit

Pável Jarero

El senador morenista Pável Jarero Velázquez supervisó tres de las obras de infraestructura que se desarrollan en Nayarit: el nuevo Aeropuerto Internacional de Tepic, la autopista que fortalecerá la conexión hacia Puerto Vallarta y el nuevo Hospital IMSS Bienestar de Tepic.

Jarero reveló que a éstas, se suman: Canal Centenario y Canal de Riego Alejandro Gascón Mercado, Municipio de Ruiz Nayarit; el Nuevo Muelle de San Blas en el municipio de San Blas Nayarit y Sector Naval Boca de Chila, Municipio de Compostela Nayarit.

El funcionario recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación erigió la Nueva Carretera La Yesca-Jalisco, Municipio de la Yesca; hizo caminos rurales en el Municipio de la Yesca y construyó la Nueva Antena de Internet Satelital en el Municipio de la Yesca, la cual recorrerá este miércoles.

Además, Pável afirmó que estas obras representan una transformación que se puede ver y sentir en la vida cotidiana de las familias. “No son únicamente grandes construcciones; son oportunidades para las nuevas generaciones, mejores condiciones para el desarrollo económico, mayor conectividad y el acceso efectivo al derecho a la salud”, expresó.

Asimismo, reconoció y agradeció al gobierno federal por impulsar dichas obras, ya que considera que fortalecen el bienestar, la movilidad, la salud y el crecimiento de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026