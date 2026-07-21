Sinaloa alista sistema de tarjetas con descuento a estudiantes en el transporte público

TIIE Sinaloa

El titular de la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno informó que el gobierno estatal, los permisionarios del transporte público y la empresa BEA (operadora de la plataforma) trabajan actualmente en el mantenimiento y los correctivos necesarios al sistema que opera el suministro de la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE), mediante la cual cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos gozarán de un descuento con tarifa fija de 3.50 pesos durante el ciclo escolar 2026-2027.

Osuna Moreno mencionó que se garantizará que haya en existencia suficientes tarjetas inteligentes para que ningún estudiante sinaloense se quede sin este bien social, de amplio beneficio para la economía de las familias de Sinaloa.

El funcionario estatal explicó que, conforme a las reglas de esta prestación social, durante el primer mes de cada ciclo escolar se brinda a los alumnos la posibilidad de que la tarjeta anterior sea útil para recibir el descuento referido, aun antes de su renovación.

Osuna Morena indicó que el plazo determinado para renovar u obtener este documento por primera vez es de un mes, para lo cual los solicitantes deberán presentar la CURP, cédula de inscripción escolar e identificación.

La vigencia de las credenciales de alumnos de primaria y secundaria es de un año, mientras para los estudiantes de educación media y superior es de seis meses.

La Crónica de Hoy 2026