Telemedicina supera las 15 mil consultas especializadas en Coahuila desde 2024

El programa de telemedicina del Gobierno de Coahuila continúa creciendo y se ha convertido en una de las principales estrategias para acercar atención médica especializada a personas que viven en comunidades alejadas o que no cuentan con seguridad social. Desde su puesta en marcha en 2024, el servicio ha brindado un total de 15 mil 734 consultas, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario destacó que este modelo permite que miles de personas reciban atención de especialistas sin necesidad de trasladarse a hospitales ubicados en otras ciudades, lo que reduce tiempos de espera y gastos de traslado para los pacientes.

En Coahuila seguimos construyendo un sistema de salud más cercano, moderno y humano. La telemedicina nos permite que miles de personas reciban atención de especialistas sin necesidad de trasladarse largas distancias, reduciendo tiempos de espera y brindando un servicio oportuno y de calidad”, señaló.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, durante 2026 ya se han realizado 6 mil 155 teleconsultas, cifra que representa más del 72 por ciento de las 8 mil 515 consultas registradas durante todo 2025. Este incremento refleja la creciente aceptación del programa entre la población.

Las autoridades señalaron que el aumento en el número de consultas demuestra la confianza que las y los coahuilenses han depositado en este servicio, el cual facilita el acceso a médicos especialistas mediante herramientas tecnológicas.

Entre las especialidades con mayor demanda durante este año destaca Psicología, con mil 300 consultas; Seguridad de Nutrición, con mil 74; Psiquiatría, con 950; y Medicina Interna, con 930 atenciones.

La Secretaría de Salud explicó que muchos pacientes reciben seguimiento por parte de varios especialistas, lo que permite ofrecer una atención integral y dar continuidad a sus tratamientos sin que tengan que desplazarse constantemente a otras ciudades.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el programa beneficia a habitantes de las ocho jurisdicciones sanitarias del estado. Sin embargo, las regiones donde se ha registrado el mayor número de consultas durante este año son Monclova, Saltillo, Sabinas y Torreón.

El funcionario aseguró que uno de los principales objetivos del programa es garantizar que ninguna persona deje de recibir atención médica por la falta de especialistas o por vivir lejos de los principales centros hospitalarios.

Añadió que el gobierno estatal continuará fortaleciendo la infraestructura tecnológica del sector salud para ampliar la cobertura de este servicio y ofrecer más consultas especializadas a distancia.

Las autoridades destacaron que la telemedicina también contribuye a detectar enfermedades de manera oportuna, dar seguimiento a pacientes con padecimientos crónicos y mejorar la atención preventiva, además de disminuir los tiempos de espera para acceder a un especialista.

El Gobierno de Coahuila indicó que este modelo forma parte de la estrategia para modernizar los servicios de salud y hacerlos más accesibles para toda la población, especialmente en comunidades donde la presencia de médicos especialistas es limitada.