C5 integrará a ‘CeCi’ el robot con IA para vigilancia: así funcionarán para apoyar en temas de seguridad

EDOMEX C5 anuncia uso de robots en tareas de vigilancia. (cuartoscuro)

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) anunció nuevas herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estas consisten en robots de vigilancia que serán probados en el Estado de México.

¿Qué es ‘Ceci’, el robot con IA que utilizarán para vigilancia?

Durante la mañanera de hoy, la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció esta mañana el despliegue de robots en su estado para fortalecer cuestiones de seguridad. El aviso se dio a conocer desde las oficinas del C5.

CeCi es un robot humanoide de modelo Unitree G1-EDU, de 1.32 metros de altura y 35 kilogramos de peso que opera a través del uso de sensores, cámaras e Inteligencia Artificial (IA). A este la acompaña un robot K7, el cual imita la forma de un perro.

¿Cómo opera el C5 y cuál sería el rol de ‘Ceci’ el robot en sus operaciones?

El C5, fundado en 2009, se ha encargado de optimizar la respuesta de seguridad en lugares como la Ciudad de México. Opera las 24 horas, los 365 días del año asegurando tareas de vigilancia como:

Video monitoreo

Servicio de atención de llamadas de emergencia 911 CDMX

CDMX Denuncia anónima 089

Difusión de la alerta sísmica

El rol de CeCi para el centro de inteligencia consistiría en realizar tareas clave como videovigilancia en tiempo real, reconocimiento facial, lectura de placas de circulación y atención especializada para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Su despliegue coloca al Estado de México como uno de los primeros en apostar en robot e IA como parte de su estrategia de seguridad.