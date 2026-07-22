Gobernador de Oaxaca condena el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Luego de que se informará sobre el lamentable asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar a manos de hombres armados en el fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca, el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz condenó el hecho y expresó su solidaridad ante el caso.

“Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”, escribió el mandatario estatal en un comunicado.

Informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia. Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”, destacó.

Hasta ahora no hay detenidos ni se conoce el móvil del delito, se sabe que después de los primeros minutos en que se registró el siniestro, el fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, se trasladó al lugar para dirigir las diligencias de primera mano.