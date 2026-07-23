Fiscalía de Tamaulipas confirma un detenido por caso Dafne; investigación sigue como feminicidio

Jesús Eduardo Govea Orozco Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas (especial)

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención de una persona relacionada con la investigación por la muerte de la adolescente Dafne “N”, ocurrida en una academia militarizada de Ciudad Madero, y reiteró que el caso se investiga desde el inicio bajo el protocolo de feminicidio.

Tras reconocer la indignación que ha provocado la muerte de la menor en la sociedad, el fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea dejó claro que desde el primer minuto este caso se ha investigado como feminicidio y que no se ha reclasificado, por lo que se han aplicado los protocolos correspondientes.

Al garantizar certeza en la investigación que se lleva a cabo, Govea Orozco subrayó que la Fiscalía estatal trabaja con estricto apego a derecho, protegiendo el debido proceso, a fin de detener a los responsables de la muerte de la menor y garantizar justicia.

Govea precisó que algunas versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales digitales sobre un supuesto cambio en la tipificación del caso son incorrectas y pidió ceñirse a la información derivada de la investigación ministerial que está en curso.

“Se ha difundido y se ha dicho que hubo una reclasificación. Esto es inexacto. Desde el inicio, desde que se tuvo conocimiento y por la naturaleza propia del hecho puesto en conocimiento, se inició bajo este protocolo”, destacó.

Asimismo, detalló que la investigación comenzó el pasado 17 de julio y desde entonces se han desarrollado diversos actos ministeriales, entrevistas, incluso a menores de edad que se encontraban en la academia militarizada, y peritajes especializados que han permitido reconstruir el contexto en el que ocurrió el fallecimiento de la menor.

Respecto a la primera persona detenida por el caso, el fiscal también hizo una precisión sobre la forma en que se realizado la aprehensión.

Aclaró que la captura no ocurrió porque la persona hubiera acudido voluntariamente a rendir declaración, como trascendió inicialmente, sino que previamente ya había sido entrevistada como parte de la investigación y posteriormente acudió a las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia propia, momento en el que fue detenida.

“Es importante hacer esa precisión porque realmente las entrevistas y el cúmulo de información proporcionada por diversas personas, entre ellas adolescentes que estuvieron en ese campamento, fueron recabadas ya con anterioridad”, explicó.

Señaló que precisamente ese conjunto de testimonios, junto con las diligencias ministeriales y los análisis periciales, permitió realizar un análisis contextual de los hechos y establecer líneas sólidas de investigación.

Sobre el desarrollo de las indagatorias, el fiscal indicó que, por el sigilo del proceso, no puede revelar el grado de participación que tendría la persona detenida ni otros detalles específicos de la investigación.

No obstante, confirmó que la Fiscalía ya identificó inconsistencias entre algunos de los testimonios obtenidos durante la investigación y la evidencia científica recabada por los especialistas.

“Hay versiones que algunas de las personas que fueron entrevistadas durante la investigación simplemente no tienen concordancia con la causa de la muerte establecida científicamente”, sostuvo y reafirmó que la investigación sigue su curso.

El titular de la Fiscalía subrayó que la causa del fallecimiento ya fue plenamente determinada mediante estudios forenses. “Ya se ha dicho: la causa de la muerte ya se conoce. Fue asfixia por sumersión”, puntualizó.

Explicó que esa conclusión se alcanzó tras la práctica de diversos estudios de criminalística de campo, análisis periciales en materia de mecánica de lesiones y de hechos, la autopsia correspondiente y otros trabajos especializados.

De acuerdo con el fiscal, esos dictámenes permitieron establecer que las circunstancias en las que ocurrió el deceso no corresponden con la secuencia de hechos narrada por algunas de las personas entrevistadas durante la investigación.

El fiscal general reiteró que la Fiscalía continuará desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer totalmente el caso y fincar las responsabilidades que correspondan conforme avancen las investigaciones. “Seguiremos investigando y trabajando”, concluyó.