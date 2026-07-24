Mara Lezama presenta Unidad Móvil para acercar atención integral a mujeres de comunidades alejadas

Para acercar servicios especializados a mujeres que viven en comunidades de difícil acceso, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentó la Unidad Móvil para las Mujeres, una estrategia que recorrerá los 11 municipios del estado para brindar atención psicológica, jurídica y de trabajo social.

Durante la presentación, la mandataria estatal explicó que esta nueva unidad busca reducir las brechas de desigualdad y garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de apoyo sin importar la distancia entre sus comunidades y las oficinas de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).

Mara Lezama destacó que la iniciativa forma parte del modelo de gobierno de territorio que impulsa su administración, el cual busca llevar los servicios públicos directamente a la población para atender sus necesidades de manera cercana.

“Con el objetivo de moverse a diferentes lugares, comunidades, en jornadas de atención a las mujeres, pero también a las familias, se ha creado esta unidad móvil que viene y va generando justicia social, cortando brechas de desigualdad”, señaló la gobernadora durante el evento.

La secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, informó que la Unidad Móvil contará con tres módulos de atención en los que se ofrecerán servicios de psicología, asesoría jurídica y trabajo social. Explicó que esta herramienta permitirá brindar acompañamiento profesional a mujeres que, por razones económicas o de distancia, no pueden trasladarse a las oficinas de la dependencia.

Además de ofrecer atención especializada, la unidad funcionará como un espacio seguro y confidencial para mujeres que enfrentan situaciones de violencia o requieren orientación sobre sus derechos y las instituciones a las que pueden acudir para recibir apoyo. Psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales serán las encargadas de brindar el acompañamiento necesario durante las jornadas.

La gobernadora afirmó que la estrategia busca fortalecer el empoderamiento femenino y garantizar que ninguna mujer quede excluida de los servicios públicos por vivir en comunidades apartadas del estado.

Con esta acción, el Gobierno de Quintana Roo pretende ampliar la cobertura de los programas de atención para las mujeres y facilitar el acceso a la justicia social, especialmente en localidades donde anteriormente era complicado recibir este tipo de servicios.

Las autoridades estatales señalaron que la Unidad Móvil recorrerá de manera permanente el territorio quintanarroense para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, evitando que la distancia sea un obstáculo para recibir atención profesional.

Asimismo, destacaron que el proyecto permitirá fortalecer la prevención y atención de la violencia de género mediante asesoría oportuna y acompañamiento integral, al tiempo que se promoverá el conocimiento de los derechos de las mujeres.

Mara Lezama reiteró que su administración continuará impulsando políticas públicas enfocadas en la igualdad y la inclusión, con acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. Añadió que la nueva Unidad Móvil representa un paso más para consolidar un gobierno cercano a la ciudadanía, que atiende directamente las necesidades de las comunidades y trabaja para garantizar que todas las mujeres de Quintana Roo tengan acceso a servicios de apoyo, orientación y protección sin importar el lugar donde vivan.