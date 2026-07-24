Beatriz Mojica sigue sumando liderazgos en todo Guerrero

Beatriz Mojica suma liderazgos en distintas regiones del estado

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, sumó el respaldo de integrantes de la organización política Bienestar Guerrero, así como de operadores, activistas, expresidentes municipales y autoridades en funciones de diversas regiones del estado.

De acuerdo con un comunicado, las adhesiones provienen de municipios de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro y Montaña, con lo que la morenista fortalece su estructura territorial en Guerrero.

Entre quienes manifestaron su respaldo se encuentran Marco Santiago Solís, presidente de Bienestar Guerrero; Ricardo Posselt Aguirre, coordinador municipal en Acapulco, así como operadores y activistas de esa región.

En la Costa Chica se incorporó Adelfo Cruz Hernández, coordinador municipal de Bienestar Guerrero en Cuautepec. Mientras que en la Costa Grande se sumaron Misael Mendoza Hernández, coordinador en Atoyac, y Homero Peralta Ayala, regidor del municipio de La Unión y coordinador de la organización.

En la región Centro, el respaldo fue expresado por Arianna Saday Ángel García, síndica procuradora de Juan R. Escudero y coordinadora municipal de Bienestar Guerrero.

Asimismo, en la Montaña se integraron diversos liderazgos, entre ellos Marco Antonio García Morales, expresidente municipal de Alpoyeca; Ninel Salazar Bazán, Eufrasia Rocines Valle, Miguel Ofelio Díaz Leiva, Martina Reyes Antonio, Valentín Tapia Noyola y Verónica Leyva Velázquez, quienes desempeñan funciones de coordinación política o cuentan con trayectoria en distintos municipios de la región.

Estas incorporaciones fortalecen la presencia territorial de Beatriz Mojica en Guerrero y respaldan el proyecto político que, afirmaron, busca impulsar la continuidad de la transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.