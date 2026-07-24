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Sostuvo la importancia de la cercanía ocn la gente ya que por ello Morena sigue vivo, porque nació en las calles

“La alianza más importante debe ser siempre con el pueblo”, Carlos Torres Piña

Por Jesús Sánchez
Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, sostuvo durante una encuentro con la prensa en Zamora, que los aspirantes a dirigir la continuidad de la Cuarta Transformación en Michoacán deben priorizar los recorridos locales y el diálogo directo con la ciudadanía, argumentando que el vínculo esencial de Morena tiene que establecerse con las comunidades y no entre cúpulas o facciones.

El aspirante por la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, enfatizó que el origen de la fuerza política radica en la cercanía popular y el arraigo en las calles sosteniendo que las asambleas sólo adquieren sentido cuando el aspirante acude personalmente en lugar de enviar a representantes.

“Más allá de respaldos, acuerdos o alianzas políticas, la alianza más importante debe ser siempre con el pueblo. Morena sigue vivo porque nació en las calles, en las plazas y en las comunidades, escuchando directamente a quienes durante muchos años fueron ignorados”, sostuvo.

Anunció que continuará con sus recorridos por cada zona de la entidad para mantener la vocación popular de cercanía territorial.

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