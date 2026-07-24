“La alianza más importante debe ser siempre con el pueblo”, Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, sostuvo durante una encuentro con la prensa en Zamora, que los aspirantes a dirigir la continuidad de la Cuarta Transformación en Michoacán deben priorizar los recorridos locales y el diálogo directo con la ciudadanía, argumentando que el vínculo esencial de Morena tiene que establecerse con las comunidades y no entre cúpulas o facciones.

El aspirante por la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, enfatizó que el origen de la fuerza política radica en la cercanía popular y el arraigo en las calles sosteniendo que las asambleas sólo adquieren sentido cuando el aspirante acude personalmente en lugar de enviar a representantes.

“Más allá de respaldos, acuerdos o alianzas políticas, la alianza más importante debe ser siempre con el pueblo. Morena sigue vivo porque nació en las calles, en las plazas y en las comunidades, escuchando directamente a quienes durante muchos años fueron ignorados”, sostuvo.

Anunció que continuará con sus recorridos por cada zona de la entidad para mantener la vocación popular de cercanía territorial.