SSPT orienta a adolescentes para prevenir el consumo de sustancias durante las vacaciones

Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias nocivas durante el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), impartió una plática informativa dirigida a menores de edad para fomentar hábitos saludables y el uso positivo del tiempo libre.

La actividad se realizó en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Altamira, donde participaron jóvenes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad. A la sesión también asistieron madres y padres de familia, quienes recibieron recomendaciones para fortalecer el acompañamiento de sus hijos durante las vacaciones.

Durante la charla, personal de la DEMA destacó la importancia de aprovechar el tiempo libre en actividades que contribuyan al desarrollo físico, emocional y social de los adolescentes. Entre las principales recomendaciones se encuentran practicar ejercicio, participar en actividades recreativas, culturales y lúdicas, así como fortalecer la convivencia familiar durante el receso escolar.

Las autoridades señalaron que mantener a los jóvenes ocupados en actividades positivas puede disminuir el riesgo de que tengan contacto con sustancias dañinas para la salud o con conductas que pongan en peligro su bienestar.

Otro de los temas abordados fue el uso responsable de las plataformas digitales. La SSPT exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a supervisar el contenido que consumen los adolescentes en internet, así como las personas con quienes interactúan, para prevenir situaciones que puedan comprometer su seguridad o integridad.

Como parte de la jornada, los asistentes recibieron folletos informativos sobre las adicciones, en los que se explican las causas, características y consecuencias del consumo de sustancias nocivas. El material también incluye información sobre los efectos que estas pueden tener en la salud física y mental, además de su relación con conductas antisociales y la comisión de delitos.

La Secretaría de Seguridad Pública explicó que estas acciones forman parte de las medidas socioeducativas que impulsa la DEMA para prevenir la reincidencia delictiva y promover el desarrollo integral de las y los adolescentes que participan en sus programas.

Asimismo, destacó que la prevención es una herramienta fundamental para reducir factores de riesgo entre la población juvenil, especialmente durante los periodos vacacionales, cuando los estudiantes cuentan con más tiempo libre y requieren del acompañamiento de sus familias.

La dependencia reiteró que la participación de madres, padres y tutores es esencial para fortalecer los valores, mantener una comunicación constante con los adolescentes y generar entornos seguros que favorezcan su desarrollo.

La SSPT señaló que continuará realizando actividades preventivas y de orientación dirigidas a jóvenes y sus familias, con el propósito de fomentar estilos de vida saludables, fortalecer la convivencia familiar y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias nocivas, contribuyendo así a la construcción de comunidades más seguras en Tamaulipas.