SATES llama a aprovechar los últimos días del programa para dar de baja vehículos en desuso

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) recordó a la ciudadanía que el próximo 31 de julio concluirá el Programa de Baja Definitiva de Vehículos en Desuso, por lo que invitó a las y los propietarios de unidades que ya no circulan a realizar el trámite antes de que finalice el plazo y aprovechar los beneficios que ofrece este esquema.

La dependencia explicó que este programa fue puesto en marcha por el Gobierno del Estado con el objetivo de apoyar a quienes conservan vehículos que ya terminaron su vida útil o permanecen fuera de servicio, evitando que continúen acumulando adeudos por derechos vehiculares en los próximos años.

De acuerdo con el SATES, muchas personas mantienen registrados automóviles, camionetas o motocicletas que ya no utilizan, situación que provoca que año con año sigan generándose cobros por refrendos y otros conceptos fiscales. Con esta estrategia, los propietarios pueden poner fin a esas obligaciones mediante un procedimiento de baja definitiva.

El trámite tiene un costo único de 3 mil 237 pesos, cantidad con la que los contribuyentes podrán regularizar la situación administrativa de sus vehículos y eliminar los adeudos acumulados relacionados con refrendos vehiculares y otros derechos aplicables.

Además, quienes aprovechen el programa evitarán que continúen incrementándose las deudas en los siguientes ejercicios fiscales, ya que la unidad quedará oficialmente dada de baja del padrón vehicular del estado.

Las autoridades señalaron que esta medida también contribuye a mantener actualizado el registro estatal de vehículos, lo que facilita una mejor administración y control de las unidades que realmente circulan en Sinaloa.

El SATES destacó que los beneficios del programa estarán disponibles únicamente hasta el viernes 31 de julio, fecha en la que concluirá de manera definitiva esta campaña especial. Después de ese día, los propietarios ya no podrán acceder a las facilidades contempladas en este esquema.

Por ello, la dependencia exhortó a la población a no dejar el trámite para el último momento y acudir con anticipación a cualquiera de las Oficinas de Recaudación del Estado, donde el personal brinda información sobre los requisitos y el procedimiento para realizar la baja definitiva.

Las autoridades recordaron que contar con la documentación en regla permite a los ciudadanos evitar futuros problemas administrativos y mantener al corriente su situación fiscal respecto a los vehículos registrados a su nombre.

El Gobierno del Estado, a través del SATES, señaló que este tipo de programas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin afectar la economía de las familias, ofreciendo alternativas para regularizar unidades que ya no tienen uso.

Asimismo, reiteró que la campaña representa una oportunidad para quienes desean cerrar de manera definitiva el registro de vehículos inservibles y dejar atrás los adeudos que pudieran haberse acumulado con el paso de los años.

El SATES invitó a las y los sinaloenses que aún tienen vehículos en desuso a aprovechar los últimos días del programa antes de su conclusión, destacando que la medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno estatal para fortalecer la regularización vehicular, mantener actualizado el padrón de automóviles y brindar facilidades a la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones fiscales.