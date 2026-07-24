Ulises Mejía Haro destaca la importancia de la comunidad migrante en la preservación de la charrería

En el marco del Festival Jerez Capital Migrante 2026 y del 5.º Torneo Internacional Charro, el diputado con licencia y aspirante a coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación en Zacatecas, Ulises Mejía Haro, destacó que la comunidad migrante tiene un papel muy importante en la preservación de la charrería como deporte nacional por excelencia ya que preservan esta tradición tanto en México como en Estados Unidos, convirtiéndola en un símbolo de identidad para las nuevas generaciones.

Subrayó que la presencia de clubes y asociaciones charras integradas por migrantes demuestra que el amor por Zacatecas permanece intacto sin importar la distancia. Recordó que más del 80 por ciento de los integrantes de equipos charros en Estados Unidos tienen raíces zacatecanas, reflejo del papel fundamental que la comunidad migrante desempeña en la preservación y difusión de esta tradición mexicana.

Reconoció la enorme contribución de las y los migrantes zacatecanos al desarrollo económico y social del estado. Señaló que, además del envío de remesas que fortalecen la economía de miles de hogares, las federaciones y clubes de migrantes impulsan proyectos comunitarios, promueven inversiones, respaldan obras de infraestructura y mantienen un vínculo permanente con sus municipios de origen, fortaleciendo el bienestar de sus familias y el desarrollo de Zacatecas.

Asimismo, felicitó a los líderes migrantes Don Jorge Acevedo y Rafael Cabral por impulsar este importante festival y el torneo charro, que fortalecen los lazos entre las comunidades zacatecanas de ambos lados de la frontera, así como al presidente municipal Rodrigo Ureño por su respaldo para promover iniciativas que preservan nuestras tradiciones, fomentan el deporte y fortalecen la convivencia familiar.

Afirmó que reconocer el esfuerzo de la comunidad migrante es reconocer una parte esencial de la historia y del presente de Zacatecas. “Nuestros paisanos engrandecen el nombre de Zacatecas todos los días en Estados Unidos. Con su trabajo, sus valores y su compromiso con nuestras tradiciones, mantienen vivo el orgullo de ser zacatecanos y fortalecen el vínculo con nuestra tierra generación tras generación”, concluyó.