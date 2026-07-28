De la Fiscalía de Morelos a la Interpol: John tiene más de 100 días desaparecido luego de ser secuestrado por su padre francés

Alerta Amber John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager

Hace 101 días que Macey Lee Oehlenschlager vio por última vez a su hijo John Peter Fabrice Allouche Oehlenschlager, quien es víctima de secuestro equiparado por parte de su padre, el ciudadano frances Benoit Jean Nicolas Allouche, quien no lo devolvió tras una visita autorizada en el Departamento de Orientación Familiar en Cuernavaca.

El caso apunta a una serie de vulneraciones de Derechos Humanos principalmente por parte de personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; la madre del menor relató a Crónica la travesía que ha enfrentado para lograr avances mínimos en la investigación para que las autoridades den con el paradero del niño que cumplió 6 años de edad separado de su progenitora.

Macey de nacionalidad estadounidense, inició su clamor por justicia años antes de la desaparición del pequeño John, ya que durante su relación con Benoit fue víctima de violencia doméstica en diversas ocasiones, agresiones que continuaron incluso después de su separación, cuando ella ya contaba con la custodia legal.

La madre describe a su ex pareja como una persona inestable mentalmente, situación agravada por su continuo consumo de sustancias ilícitas, condiciones que presuntamente fueron ignoradas por el sistema de justicia en Morelos ya que a pesar de ellas John era enviado con su padre por mandato legal para cumplir con convivencias periódicas sin vigilancia establecida.

Macey relata que “ya sabía que esto podía pasar”, pues el acusado la había amenazado con desaparecer con el niño para “castigarla”. Sin embargo, al estar sujeta a cumplir con el régimen de visitas aprobado por la Jueza del juzgado Sexto Familiar, Julia Patricia Rojas Vargas, no pudo tomar otras acciones al respecto para alejar a su hijo de su presunto violentador.

Hasta ahora, las sospechas sobre el paradero de John son inciertas, basadas únicamente en sospechas ya que las investigaciones no están estancadas desde que, en los primeros momentos en que el caso llegó a manos del Fiscal regional Jorge Junior Esquivel Gutiérrez, él minimizó el caso al considerar que “no se trata de una situación grave” porque el menor está con su padre.

Los indicios sugieren que Benoit pudo trasladarse con el niño a otros estados cercanos a Morelos, como Puebla, Guerrero, CDMX, o en el peor de los escenarios, pudieron cruzar la frontera sur con destino a Guatemala o Belice.

Aunque John nació en Guerrero, también cuenta con las nacionalidades de sus padres, por lo que o que requeriría la intervención de las embajadas de Francia y Estados Unidos, sin embargo el caso ha sido ignorado llegando únicamente a la Alerta amarilla de la Interpol de personas desaparecidas.

Además de una situación de violencia vicaria, hay una grave vulneración a los derechos del menor de 6 años, pues se desconoce la situación en que puede estar viviendo y las condiciones que aseguren su bienestar.