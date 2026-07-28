Julieta Ramírez Padilla hace un llamado a fortalecer el liderazgo femenino

Julieta Ramírez Padilla

La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla se presentó a un encuentro con más de mil mujeres en Mexicali, Baja California, donde hizo un llamado a impulsar una mayor participación femenina en los ámbitos público, económico y social, además de insistir en la necesidad de reducir las brechas de desigualdad que aún enfrentan las mujeres.

El conversatorio reunió a lideresas, emprendedoras, profesionistas e integrantes de diversos sectores de la sociedad. La actividad formó parte de la agenda de Ramírez Padilla como aspirante a coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, y fue organizada por la educadora Joana Vallejo, con la asistencia de la exdiputada Lolita de Méndez.

Durante su intervención, la legisladora con licencia puntualizó que, aunque las mujeres han ganado presencia en espacios como la política, la academia, el deporte y la iniciativa privada, aún persisten desafíos para alcanzar una igualdad sustantiva.

Ramírez Padilla hizo énfasis en la labor cotidiana que desempeñan millones de mujeres dentro de sus hogares y comunidades, aunque advirtió que continúan enfrentando condiciones de desigualdad en los ámbitos laboral, económico y social.

Sumado a esto, compartió datos sobre las brechas de género en el país, entre ellos que nueve de cada diez tareas de cuidado recaen en mujeres y que cerca del 60 por ciento de ellas son jefas de familia. Asimismo, apuntó que únicamente una de cada cinco cuenta con propiedades a su nombre y que la diferencia salarial entre hombres y mujeres que realizan funciones similares puede alcanzar hasta el 35 por ciento.

La senadora con licencia agregó que siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia para todas.

Durante el encuentro, Julieta Ramírez afirmó que, si bien se han logrado avances importantes en materia de participación femenina, aún es necesario consolidar condiciones que permitan una equidad real en el acceso al trabajo, la economía y los espacios de decisión.

La Crónica de Hoy 2026