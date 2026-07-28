Ulises Mejía reconoce aporte de migrantes zacatecanos

Ulises Mejía Haro

El diputado federal con licencia, Ulises Mejía Haro, se reunió con integrantes del Grupo Bermudistas de Jerez, a quienes reconoció por preservar el legado del empresario Andrés Bermúdez, conocido como el “Rey del Tomate”, a quién describió como un ejemplo de trabajo, generosidad y compromiso en Zacatecas.

Mejía Haro destacó la contribución de la comunidad migrante zacatecana al resaltar que su esfuerzo representa el sustento de muchas familias y aportar a la economía estatal, así como preservar las tradiciones y la identidad de la entidad en Estados Unidos.

El funcionario expresó su reconocimiento a las y los migrantes por el respaldo que brindan a sus comunidades de origen. También afirmó que el legado de Andrés Bermúdez demuestra que el servicio a la tierra natal trasciende las fronteras.

Mejía Haro sostuvo que el desarrollo de Zacatecas también se construye con el compromiso y la participación de su comunidad migrante a la que agradeció por mantener vivo el vínculo con el estado.

El encuentro formó parte de las actividades que el diputado con licencia realiza bajo el lema “Por la Defensa de la Transformación” y “Unidos por Zacatecas”, con el objetivo de afianzar el diálogo con distintos sectores de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026