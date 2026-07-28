El impulso al campo y la agroindustria son vías para el desarrollo en Guerrero: Esthela Damián

Esthela Damián Peralta

Durante el Foro “Guerrero del Futuro, Sembrando Soberanía” la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que el impulso al campo y la agroindustria son vías para el desarrollo y la pacificación del estado de Guerrero.

Señaló que durante la gestión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha habido inversión e impulso al campo en la entidad.

“En estos ocho años hemos trabajado por el Humanismo Mexicano, sí se ha vuelto a ver al campo, sí ha habido inversión y sí se han dado impulsos que, aunque tal vez no sean todo lo que se espera, ya existen, están sobre la mesa, han sido invertidos recursos y están dando resultados”declaro.

También reconoció que la gobernadora Evelyn Salgado ha hecho un trabajo importante al coordinar esfuerzos con el Gobierno de México y los municipios.

Damián Peralta consideró al campo como una gran palanca del proyecto “Guerrero del Futuro”, a la par del empleo para las y los jóvenes.

En su exposición, coincidió con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que en ninguna parte del país cabe ya el corporativismo.

“Aquella práctica de ver a los campesinos como grupos a los cuales se les entregan dádivas solo para que vayan y voten, no puede seguir existiendo en México, tal y como nos lo ha demandado la gente en Guerrero”, remarcó la ex funcionaria federal.

Finalmente sostuvo que el desarrollo de agroindustrias regionales transformaría la producción primaria en bienes con mayor valor agregado, fortaleciendo las economías locales y generando nuevas oportunidades de empleo.