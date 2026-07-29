Geraldine Ponce presume baja en la percepción de inseguridad en Tepic

Geraldine Ponce

Geraldine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic, Nayarit, destacó la baja de 10 puntos en reducción de inseguridad en la región en solo 10 meses, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

La aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Nayarit señaló que una acción importante para lograr estos resultados fue que 63 de cada 100 habitantes confían en la policía municipal por encima de la media nacional (52 de cada 100).

Además, destacó que la gente confía más en la polícia municipal que en cualquier otra corporación; de igual forma la percepción de inseguridad en el transporte público se colocó en 30 puntos, mientras la media nacional se posicionó en 62 puntos.

Ponce declaró que la seguridad se construye con tecnología, con policías bien capacitados y evaluando resultados semana a semana. “Cuando se trabaja con método los resultados se pueden medir, eso es lo que merece cada rincón de Nayarit” afirmó.