Programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, llega a adolescentes del Centro de Internamiento de Culiacán

a estrategia federal “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” fue presentada a adolescentes del Centro de Internamiento de Culiacán

Con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social y acercar a las y los adolescentes privados de la libertad estrategias enfocadas en el desarrollo personal y comunitario, el Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevó a cabo una jornada informativa y de actividades en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán.

Betty Olivares, encargada del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” encabezó la actividad y explicó que el objetivo es que los jóvenes participen de manera voluntaria en actividades que contribuyan a fortalecer sus habilidades personales y favorecer su proceso de reinserción social, a pesar de que los adolescentes en internamiento no forman parte del programa como beneficiarios, pero sí pueden participar en dinámicas deportivas, culturales y recreativas diseñadas para impulsar su desarrollo personal.

Se informó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de atención a las causas impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca generar oportunidades para las juventudes mediante actividades que promuevan valores, el desarrollo de capacidades y la construcción de proyectos de vida.

Durante la visita también se dio a conocer que se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y municipales en la recuperación de espacios deportivos dentro del Centro de Internamiento, con el propósito de ampliar las opciones para la práctica de actividades físicas y recreativas para el bienestar de las y los adolescentes.