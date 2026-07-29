Torres Piña plantea mayor apoyo a mujeres empresarias de Michoacán

Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Michoacán

Las dificultades que enfrentan las mujeres para hacer crecer sus negocios sin dejar de asumir las labores de cuidado fueron parte de los temas que se abordaron durante la reunión entre Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, e integrantes del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

En el encuentro dialogaron sobre las problemáticas que enfrenta el sector productivo y los obstáculos que viven muchas mujeres para consolidar sus empresas mientras continúan a cargo del trabajo doméstico y de los cuidados.

Durante la reunión, Torres Piña señaló que las mujeres ya sostienen una parte importante de la economía de Michoacán, pero muchas enfrentan una doble jornada al combinar el crecimiento de sus negocios con las responsabilidades del hogar.

“La igualdad también debe sentirse en el tiempo, en los ingresos y en las oportunidades”, afirmó.

Asimismo, coincidieron en que el segundo piso de la Cuarta Transformación debe mantener un diálogo permanente con las mujeres empresarias y reconocer su capacidad para generar empleo, fortalecer la economía local y abrir camino para otras mujeres.

También señalaron que es necesario atender las desigualdades que aún limitan el desarrollo de las mujeres, al considerar que el progreso de México se construye con mayores oportunidades para todas.