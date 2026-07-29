Puebla y FOVISSSTE colaboran para garantizar el derecho a una vivienda digna

Tras 34 años, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) retoma la construcción de vivienda soacial, Puebla fue el primer estado beneficiado al realizarse la colocación de la primera piedra del Conjunto Habitacional Carmen Serdán, en el predio conocido como La Ciénega.

La Ciénega, anteriormente ocupado por comerciantes durante 25 años, fue recuperado gracias al proceso de diálogo y acuerdos del Gobierno del estado, para ampliar el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores de menores ingresos y fortalecerá la justicia social en la entidad.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta nacional es la construcción de 70 mil viviendas, con un avance del 30 por ciento.

Durante un enlace remoto con la Mañanera del Pueblo, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que, gracias a la reforma en materia de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó la construcción de vivienda social para la derechohabiencia con menores ingresos. Precisó que el compromiso es edificar 100 mil viviendas de 60 metros cuadrados en todo el país, con una inversión superior a 60 mil millones de pesos.

Explicó que los nuevos conjuntos habitacionales contarán con consultorios del ISSSTE, tiendas SuperISSSTE y espacios deportivos, entre otros espacios. Además, cada desarrollo llevará el nombre de una mujer destacada, como parte del reconocimiento a las aportaciones femeninas en la historia de México. Anunció que próximamente se abrirá el registro para acceder a las nuevas viviendas. Los requisitos contemplan ser persona derechohabiente activa o pensionada, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con vivienda propia. Asimismo, subrayó que los créditos serán en pesos y con pagos fijos, lo que pone fin a los créditos en UMA, para favorecer la adquisición de vivienda como un derecho.

Mediante una maqueta, presentó las características del Conjunto Habitacional Carmen Serdán, el cual incluirá 32 edificios de cuatro niveles con 512 departamentos. Cada vivienda contará con sala, comedor, cocina, un baño y dos recámaras, además de estacionamiento, trotapista, áreas recreativas y una cancha para uso comunitario. La obra tendrá una duración estimada de 12 a 14 meses, con una inversión aproximada de 305 millones de pesos.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, afirmó que en administraciones pasadas el FOVISSSTE se limitó a otorgar créditos que resultaban impagables para muchas familias. Hoy, dijo, el instituto recupera su esencia y forma parte de la transformación del ISSSTE para garantizar el derecho a la vivienda.

En compañía del gobernador Alejandro Armenta Mier, las autoridades federales colocaron la primera piedra del conjunto habitacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del enlace con la conferencia mañanera, celebró este hecho histórico que permitirá brindar certeza patrimonial y bienestar a miles de familias trabajadoras en Puebla y en todo el país.