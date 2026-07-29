Salomón Jara encabeza encabeza Jornada de Tequios en la colonia Monte Albán

Acompañado de más de 200 personas, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara encabezó la Jornada de Tequios por la Transformación en la colonia Monte Albán, agencia de San Martín Mexicápam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez; territorio considerado como uno de los 100 municipios prioritarios para la construcción de paz en el país.

Con el objetivo de recuperar los espacios públicos mediante la participación social, de 2024 a la fecha, se han recuperado más de 240 espacios públicos, todo esto en coordinación con los municipios con mayor incidencia delictiva.

Junto con el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo, el Mandatario estatal detalló que esta acción también se lleva a cabo en el marco del programa Oaxaca Segura y de la política nacional de atención a las causas.

Se resaltó que dentro de estas regiones se llevan a cabo actividades deportivas, culturales, recreativas y de capacitación que fortalecen la convivencia y abren oportunidades para las juventudes.

“El tequio es ese valor ancestral que nos enseña que, cuando una comunidad trabaja unida, ningún reto es imposible de superar. Recuperar un espacio público no significa únicamente pintar una cancha o rehabilitar una unidad deportiva, significa devolverle a una colonia o comunidad un lugar de encuentro y de esperanza, para que estos no sean ocupados por el abandono o la violencia”, subrayó Jara Cruz.

Las personas voluntarias que asistieron limpiaron diversos espacios, pintaron y mejoraron la infraestructura urbana, rescataron y rehabilitaron una cancha deportiva, elaboraron un mural y pintaron diversas fachadas.