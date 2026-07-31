Andrés Mijes: el alcalde que apuesta por el desarrollo económico, la innovación y la transformación

Andrés Mijes se ha consolidado como una de las figuras políticas con mayor presencia en Nuevo León gracias a una trayectoria de más de 35 años en el sericio públio y a una administración municipal enfocada en atraer inversiones, fortalecer la seguridad e impulsar programas de desarrollo social en General Escobedo.

Acualmente es presidente municipal con licencia del municipio, cargo al que llegó por primera vez en 2021 y para el que fue reelecto en el periodo 2024-2027.

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estudios de maestría en Ciencias Políticas y Gobierno, Mijes ha desempeñado distintos cargos tanto en el ámbito estatal como municipal. Entre ellos destacan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León, la Coordinación de Atención a Municipios, además de responsabilidades como director de Compras, secretario de Finanzas, tesorero, secretario del Ayuntamiento y finalmente, alcalde de Escobedo.

Durante su gestión municipal ha impulsado un modelo denominado “4T Norteña”, una estrategia que busca combinar crecimiento económico, innovación tecnológica y bienestar social. Bajo este esquema, la administración ha promovido la llegada de inversiones nacionales e internacionales con el objetivo de generar empleo y fortalecer la economía del municipio.

Uno de los principales resultados que destaca su administración es la atracción de una inversión superior a los 5 mil millones de dólares, así como la generación de alrededor de 20 mil empleos mediante el establecimiento de empresas y el desarrollo de nuevos proyectos industriales y comerciales en Escobedo. Entre las compañías instaladas en el municipio figuran firmas internacionales como Mercado Libre, Amazon y Costco.

En materia de desarrollo urbano, Mijes ha impulsado la creación de cuatro grandes distritos de crecimiento: el Industrial y Logístico, el Norponiente, el Universitario y el Distrito de Negocios, con la finalidad de ordenar la expansión del municipio, atraer inversión y mejorar la infraestructura para los próximos años.

La digitalización de los servicios públicos es otro de los ejes de su administración. Bajo su gobierno se implementó el programa “Permiso a la Confianza”, además de plataformas digitales para agilizar trámites municipales, reduciendo tiempos de atención y simplificando procesos para ciudadanos y empresas. Estas medidas también han contribuido al fortalecimiento de las finanzas municipales y al incremento de la recaudación.

En el ámbito de la seguridad pública, Andrés Mijes ha impulsado una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos para fortalecer el equipamiento policial, la capacitación de los elementos y la modernización de la corporación. Como resultado, la policía municipal obtuvo la certificación internacional CALEA y logró posicionarse entre las mejores evaluadas del país en percepción ciudadana y desempeño.

Su administración también ha puesto énfasis en programas de bienestar social. Entre las acciones impulsadas destacan la creación de una Escuela de Artes y Oficios con capacitación en robótica, inteligencia artificial, mecatrónica e impresión 3D; la entrega de miles de becas para estudiantes; la apertura de la Casa Rosa para atención de mujeres con cáncer; un Centro Libre para el acompañamiento de mujeres y un Centro de Atención a Personas con Discapacidad.

Además, Mijes ha promovido proyectos ambientales como la creación de pulmones urbanos y una agenda ambiental digital, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y fortalecer el desarrollo sostenible del municipio.

Su participación también ha trascendido el ámbito municipal. Actualmente se desempeña como coordinador estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) en Nuevo León y ha presidido la Comisión Permanente de Desarrollo Policial, además de encabezar la Mesa de Coordinación Metropolitana del estado, desde donde impulsa estrategias de colaboración entre municipios.

Con una administración enfocada en el crecimiento económico, la innovación tecnológica, la seguridad y los programas sociales, Andrés Mijes busca posicionar a General Escobedo como uno de los municipios con mayor desarrollo en Nuevo León y como un referente de gobierno municipal basado en la inversión, la modernización y la prosperidad compartida.