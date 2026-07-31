Tamaulipas retirará escuelas militarizadas tras caso de Dafne Zapata

Escuela militarizada

La Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas informó que se reforzarán las labores de inspección y vigilancia de las instituciones que operan bajo denominaciones como ‘militarizada’, ‘militar’ o similares, y que, aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos establecidos por la autoridad educativa serán suspendidos en sus actividades, en estricto apego a la ley.

Estas acciones ocurren tras el caso de feminicidio de la menor Dafne Zapata en una institución de este tipo en la entidad, por el que ahora al menos tres personas están vinculadas a proceso gracias al avance de las primeras investigaciones.

La dependencia estatal destacó que se reforzarán las labores de inspección y vigilancia; se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda.

Mediante un comunicado expresó:

“La Secretaría reitera su más profundo pesar por la irreparable pérdida de Dafne y manifiesta su solidaridad con su familia, amistades y con toda la comunidad educativa. Se trata de un hecho que lastima profundamente a la sociedad tamaulipeca y que obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.”

“La Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera que la educación debe desarrollarse siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez.”